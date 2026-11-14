Cop31, Mase: infondate critiche su assenza Italia, 29 esperti ai negoziati

Milano, 14 nov. (askanews) – Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) respinge le critiche dell’opposizione sulla presunta assenza dell’Italia alla Cop31, la conferenza delle Nazioni Unite sul clima in corso ad Antalya, in Turchia. Il ministero sottolinea che la delegazione italiana partecipa ai negoziati fin dall’apertura dei lavori, con 29 esperti e funzionari impegnati sui principali dossier climatici.

“È totalmente infondata la critica, avanzata da alcuni esponenti dell’opposizione, tra cui un ex ministro dello stesso Dicastero, secondo cui l’Italia starebbe disertando la COP31 in corso ad Antalya”, afferma il Mase in una nota.

Il ministero precisa che la sessione inaugurale, dedicata ai capi di Stato e di Governo, è distinta dai negoziati, che entreranno nella fase ministeriale la prossima settimana. Il ministro Gilberto Pichetto è atteso ad Antalya da lunedì, mentre nella prima fase la rappresentanza politica italiana è stata assicurata dal sottosegretario Claudio Barbaro.

La delegazione italiana, composta da 29 esperti e funzionari, partecipa ai lavori della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc), con incarichi di coordinamento e rappresentanza dell’Unione europea su temi quali finanza climatica, adattamento, trasparenza e transizione giusta.

Un rappresentante italiano ricopre inoltre la co-presidenza del gruppo negoziale sulla giusta transizione. Ai lavori contribuiscono, tra gli altri, Mase, Ispra, Cnr e Cmcc, oltre al ministero dell’Economia e alla presidenza del Consiglio per le rispettive competenze.

Accanto ai negoziati, l’Italia è presente con un padiglione nazionale coordinato dal Mase, che ospita 55 eventi con il coinvolgimento di oltre 150 rappresentanti di istituzioni, imprese, enti di ricerca, associazioni e organizzazioni giovanili.