Gestione illecita di rifiuti nella Terra dei Fuochi, un arresto e quattro denunce

NAPOLI (ITALPRESS) – A San Gennaro Vesuviano i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Roccarainola del Gruppo Forestale di Napoli insieme al personale dell’Esercito Italiano Raggruppamento “Campania” operazione strade sicure- terra dei fuochi, hanno proceduto nei confronti di cinque persone – alcuni già identificati e altri in corso di identificazione – all’esito di un servizio programmato volto alla prevenzione e al contrasto degli illeciti ambientali nell’ambito della campagna ‘Terra dei Fuochi’. Nello specifico, per uno dei coinvolti è scattato l’arresto, mentre gli altri quattro sono stati denunciati.

Carabinieri e militari dell’Esercito hanno effettuato un sopralluogo in un sito già sequestrato per gestione illecita di rifiuti lo scorso giugno a via Cupa di Miano. Sul posto, sono stati trovati nuovi depositi di rifiuti di matrice tessile, dislocati nella restante parte dell’area, per un volume stimato di circa 3mila metri cubi. Per rendere l’idea basti pensare che un semirimorchio standard contiene circa 90 m³. Servirebbero circa 33 autoarticolati a pieno carico per trasportare i rifiuti rinvenuti. L’intera superficie è stata sottoposta a sequestro preventivo. Durante i controlli, i militari hanno aperto un container all’interno del quale è stato rinvenuto un primo carico di circa 100 balle, ciascuna contenente 50 stecche di sigarette di contrabbando. Il sopralluogo ha consentito di individuare ulteriori ingenti quantitativi di tabacchi lavorati esteri di contrabbando.

In due tir sono stati trovati 400 balle da 50 stecche l’una. In un locale all’interno di un immobile presente nell’area un altro quantitativo analogo. In un secondo container, posizionato all’ingresso del sito, altra merce illecita. Casse e casse di bionde illegali. Dopo diverse ore i carabinieri terminano il censimento delle sigarette sequestrate. Saranno circa 10 tonnellate. Le cinque persone – l’arrestato e i 4 denunciati – sono stati sorpresi all’interno del sito. Devono rispondere di gestione illecita di rifiuti e contrabbando di tabacchi.

– foto da video Carabinieri Forestali –

(ITALPRESS).