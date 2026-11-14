Gf Vip, lite tra Blasi e Lucarelli: “Sei di parte”, “fai quello che ti pare”

(Adnkronos) –

Lite tra Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip. Nella puntata di ieri, che ha visto la nomination di Federica Morello, la conduttrice del reality di Mediaset si è scontrata con la giornalista, che secondo lei ha una propensione a difendere il gruppo dei giovani, ovvero quello formato da Alessandro Roncaccia, Piera Meloni, Alessandro Varsi e Megan Ria.

La discussione è nata, in particolare, proprio da un errore di Megan, che ha prima scongelato e poi buttato della carne, scatenando l’ira degli altri concorrenti e in particolare di Andreas. A sua difesa è intervenuta proprio Lucarelli: “Io a 20 anni non sapevo neanche fare due uova”, che però ha trovato lo sfogo di Blasi: “Certo che tu difendi troppo i giovani, solo i giovani”.

La battuta non è piaciuta all’opinionista: “Quindi adesso ogni volta che parlerò si sottolineerà che sono di parte? Ma che vuoi litigare con me?”, ha risposto Lucarelli stizzita, che ha poi continuato: “Vogliamo spendere qualcosa per i più giovani?”. Quando Ilary, dopo qualche minuto, le ha chiesto se fosse ancora arrabbiata, Lucarelli ha confermato: “Sì, sono ancora arrabbiata. Abbastanza”.

A mente fredda Selvaggia Lucarelli è tornata sulla lite con Ilary Blasi: “Non è successo niente di che. Come spesso capita per esigenze di scaletta ho fatto pochissimi interventi e l’ultimo molto tardi, dopo forse un’ora e mezza di silenzio (non è polemica, sto ricostruendo i fatti)”, ha spiegato la giornalista in una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, “quando ho preso la parola mi è stato detto che sono troppo di parte (che faccio cazziatoni a Marina, Andreas, Alex), che qualsiasi cosa che facciano i giovani a me sta bene e non ho capito perché non dovrei prendere le parti di qualcuno se sono lì per dare opinioni”.

“Oltretutto il mio essere di parte in questa edizione è al massimo semplicemente difendere chi è più svantaggiato come tifo, popolarità e strumenti individuali”, ha continuato Lucarelli, “non ne traggo alcun vantaggio. La scorsa puntata era successa più o meno la stessa cosa. Quindi mi sono stranita, senza tanti giri di parole, ma la conduttrice fa quello che le pare. E porta il programma dove vuole, ci mancherebbe altro”.

“Non sono volati in aria sgabelli né ci sono stati litigi né siamo qui a rimuginarci più del necessario. Almeno credo”, ha concluso Lucarelli, lanciando comunque un’ultima frecciata a Blasi.