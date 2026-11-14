Il nuovo tour dei Bluvertigo è Metallo Non Metallo 1997 – 2027

Milano, 14 nov. (askanews) – Il nuovo tour dei Bluvertigo, Metallo Non Metallo / 1997 – 2027 vedrà la band nei principali club italiani in occasione dei trent’anni dello storico album. Dopo il successo di Essere Umani, tour che ha riportato il gruppo sui palchi italiani, i Bluvertigo si preparano per un nuovo viaggio: otto concerti per riportare dal vivo, a trent’anni dalla sua pubblicazione, un album che è stato capace di segnare intere generazioni e che ha contribuito a spostare i confini della musica italiana, influenzandone linguaggi, sonorità e tendenze. “Nel 1997 abbiamo pubblicato un disco che non aveva intenzione di scegliere da che parte stare. Elettronica, rock, pop, sperimentazione. Metallo e non metallo.

Trent’anni dopo, non abbiamo intenzione di scegliere neanche adesso. Torniamo sul palco per riportare dal vivo Metallo non Metallo” ha scritto la band.

Le date

05 marzo – Perugia, Urban

06 marzo – senigallia (an), Mamamia

12 marzo – padova, Hall

16 marzo – Milano, Alcatraz

18 Marzo – Treviso, New Age

20 Marzo – Nonantola (MO), Vox Club

24 Marzo – Roma, Atlantico

25 Marzo – Firenze, Viper c/o Tenax