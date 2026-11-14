Il tocco del Mancio per battere a centrocampo anche il Belgio

di Enrico Currò

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Se è vero che le partite si vincono a centrocampo, come recita uno tra i più noti assiomi del calcio, Belgio-Italia si candida a esserne una dimostrazione chiara: chi riuscirà a garantirsi il controllo del reparto dove si fabbrica il gioco si metterà in tasca la qualificazione ai quarti di finale della Nations League. D’altronde è appena successo a San Siro ed era capitato nelle due sfide con la Turchia.

La cosa più difficile per Zidane, ct della Francia allergico per definizione e per storia personale alle sconfitte con l’Italia, è stata ammettere che Mancini lo ha battuto nella gara tattica. Lo stizzito Zizou ha dato la colpa agli errori dei suoi difensori, sorvolando sul fatto che gli azzurri, dopo una partenza traumatica, abbiano preso appunto a dominare a centrocampo. Col passare dei minuti è emersa una realtà lampante: il trio francese Cherki-Da Cunha-Rabiot era provvisto di doti di palleggio superiori, ma era anche incline a un eccesso di sbilanciamento offensivo e certamente meno affiatato dell’omologo terzetto della Nazionale Frattesi-Tonali-Barella.

In quel tridente mediano la corretta distribuzione dei compiti tra fase di copertura, di smistamento del pallone e di attacco nei corridoi utili veniva integrata dall’indispensabile supporto in ripiegamento degli esterni (Cambiaghi e Sebastiano Esposito), dalla presenza stabile di un terzino molto avanzato (Kayode) sulla fascia destra e dalle incursioni bilanciate dei due difensori dal maggiore istinto nel trovare spazio e tempo giusto per l’invasione dell’area avversaria, un po’ Calafiori e un po’ Bastoni.

In pratica, quando l’Italia riusciva a catturare il pallone e a giocarlo velocemente in verticale, nella metà campo francese c’erano spesso, in aggiunta al centravanti Pio Esposito pronto alle sponde rapide, ben otto azzurri. Così la superiorità numerica nella zona cruciale ha largamente compensato quella tecnica della Francia, rendendo istantaneo il pressing, in caso di palla persa, e concreto il concetto di mutuo soccorso, data la presenza di un compagno sempre vicino.

Ora questo meccanismo, che si è rapidamente consolidato nelle prime cinque partite del Mancini bis, va confermato nella sesta, decisiva per entrare tra le prime otto della Nations: a marzo andrà in scena tra le elette una sorta di prova generale dell’Europeo 2028.

Il ct attribuisce all’esame di Bruxelles un valore particolare, anche perché gli infortuni di Frattesi e Cambiaghi, tra i migliori contro i francesi, aggiungono a questa fase di ricostruzione della squadra un elemento di difficoltà che per qualsiasi allenatore è fondamentale superare: il momento in cui un gruppo prescinde dalle assenze, riuscendo a giocare nella stessa maniera anche quando non ha gli stessi interpreti, segna un passaggio tattico imprescindibile.

La Nazionale ha in questo senso il vantaggio teorico di possedere giocatori che si stanno rivelando intercambiabili: Dimarco, quando è entrato al posto di Cambiaghi avanzando dal classico ruolo di terzino a quello di ala, ha subito sfornato l’assist del 2-1. E se Doumbia, per caratteristiche, può essere un invasore dell’area altrui come Frattesi, anche Fagioli, più palleggiatore, può sostituire la mezzala della Lazio, alternandosi con Barella nelle incursioni.

Sono ancora almeno uno per reparto i dubbi di formazione, che il ct vuole tenersi fino all’ultimo istante possibile, in base alle condizioni di chi ha recuperato meno dalle fatiche di Milano. Ma c’è un reparto più importante degli altri. Il duello col centrocampo del Belgio è per certi versi ancora più probante di quello con la Francia.

De Bruyne è una guida ideale e i sincronismi con Tielemans, altro centrocampista di lungo corso, sono spesso difficili da interpretare, perché la componente della genialità non è un fattore controllabile. Esiste inoltre, sotteso alla partita, un altro aspetto non secondario. Il battesimo del Mancini bis è avvenuto appunto a settembre contro il Belgio a Roma e quel primo tempo è stato finora il peggiore.

La verifica dei progressi compiuti dalla Nazionale sarà dunque abbastanza semplice, con un parametro così recente. Gli azzurri lo sanno e non vedono l’ora di misurarsi coi belgi. La batosta romana è stata una sferzata necessaria. Quella sera, dopo la sconfitta, Calafiori disse che tra i cosiddetti Diavoli Rossi lui non aveva visto nulla di speciale, anzi gli erano sembrati molto più forti i suoi compagni.

Quello del difensore dell’Arsenal pareva un paradosso, frutto della rabbia. Invece, a giudicare dai risultati successivi, si può dire che fin qui abbia avuto ragione lui. Provare a dargli torto diventerebbe impossibile, se l’Italia completasse il percorso del girone di Nations League piazzandosi tra le prime due insieme alla Francia, la cui qualificazione ai quarti attraverso la partita di Bordeaux con la Turchia, ultima a zero punti, sembra scontata. Il segreto della Nazionale per riuscirci? Vincere ancora a centrocampo.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).