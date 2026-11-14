Incidenti stradali, ACI “Negli ultimi 15 anni il 30% di morti in meno ma 8 vittime al giorno”

BERGAMO (ITALPRESS) – Ricordare le vittime, sostenere le loro famiglie ma, soprattutto, rafforzare l’impegno per impedire che altre vite vengano spezzate sulle strade. È questo il messaggio dell’Automobile Club d’Italia in occasione della Giornata Mondiale in Ricordo delle Vittime della Strada, che si celebra domani, terza domenica di novembre, riconosciuta in Italia dalla legge 227/2017 come Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada.

Un impegno che parte da un dato drammatico: nel 2025, in Italia, 2.868 persone hanno perso la vita in incidenti stradali, quasi otto al giorno. A queste si aggiungono 237.822 feriti, in 177.207 incidenti con lesioni a persone. Numeri che confermano quanto la sicurezza stradale rappresenti ancora una delle grandi sfide del nostro Paese, ma che, confrontati con quelli di quindici anni fa, dimostrano anche che i progressi sono possibili e che la prevenzione può fare la differenza.

“La battaglia contro la piaga dell’incidentalità stradale – ha dichiarato Geronimo La Russa, Presidente dell’Automobile Club d’Italia, a margine di un evento organizzato dall’Automobile Club Bergamo – va combattuta con forza e determinazione e gli ultimi dati in nostro possesso ci inducono a proseguire in questa direzione”.

Nel 2010, in Italia, si registravano oltre 211mila incidenti stradali, 4.090 morti e quasi 303mila feriti. Quindici anni dopo, gli incidenti si sono ridotti del 16,2%, i morti del 29,9% e i feriti del 21,4%. Progressi significativi, che non devono però indurre ad abbassare la guardia.

“Dobbiamo moltiplicare gli sforzi – ha aggiunto La Russa – partendo dall’educazione stradale dei giovani e dei giovanissimi. Perché la sicurezza stradale non comincia quando ci mettiamo al volante. Inizia molto prima, quando a casa, a scuola o nei corsi di guida sicura impariamo che ogni comportamento ha delle conseguenze, che ogni regola – anche quella che può sembrarci fastidiosa o inutile – è importante, perché può contribuire a salvare delle vite, e che la libertà di muoversi comporta la responsabilità di rispettare gli altri”.

Secondo ACI e Istat, nel 2025 il costo sociale degli incidenti stradali con lesioni a persone ha superato i 18 miliardi di euro, quasi l’1% del PIL nazionale. Una cifra che sale a circa 22,6 miliardi considerando anche gli incidenti con soli danni materiali. Risorse enormi, sottratte ogni anno al benessere e allo sviluppo del Paese nel modo più drammatico e assurdo.

In occasione della Giornata Mondiale in Ricordo delle Vittime della Strada, l’Automobile Club d’Italia rinnova il proprio impegno nella sensibilizzazione degli utenti della strada, anche attraverso una campagna che prende il via sui propri canali social con la testimonianza di Gabriella Saracino, madre di Gaia von Freymann. La ragazza, sedicenne, perse la vita insieme all’amica e coetanea Camilla Romagnoli nella notte tra il 21 e il 22 dicembre 2019: entrambe furono investite da un’automobile mentre attraversavano corso Francia, a Roma.

L’azione di sensibilizzazione ACI riprende inoltre i messaggi della campagna internazionale per la sicurezza stradale 2026 promossa dalla Regione I della FIA – Federazione Internazionale dell’Automobile, dedicata alla lotta contro le distrazioni alla guida: “Sulla strada tutti hanno bisogno della tua attenzione: evita le distrazioni”.

– foto di repertorio IPA Agency –

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