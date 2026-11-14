Iran-Usa, Trump valuta stop attacchi se Teheran e Houthi evitano nuove provocazioni

(Adnkronos) –

Gli Usa potrebbero rinunciare a nuovi attacchi contro l’Iran se Teheran e gli Houthi nello Yemen non dovessero compiere nuove provocazioni. E’ quanto avrebbe confidato il presidente americano, Donald Trump, ai suoi più stretti consiglieri negli ultimi giorni, secondo quanto riferito da tre fonti informate citate da Reuters. La notizia è stata rilanciata da diversi media internazionali, tra cui Sky News Arabia e Al-Arabiya.

Dopo settimane di minacce di escalation militare e apertura su una possibile conclusione delle ostilità, Trump starebbe dunque valutando una frenata. L’ipotesi sarebbe emersa durante alcuni incontri con i consiglieri per la Sicurezza Nazionale e dopo una serie di briefing dell’intelligence. A pesare sulla valutazione della Casa Bianca sarebbero anche le richieste degli alleati nella regione, contrari a un ritorno a una guerra su vasta scala.

“Potrei mettere fine alla guerra immediatamente, ma su richiesta delle nazioni che cerco di proteggere stiamo seguendo una strada un po’ più lunga, un po’ più civile”, ha dichiarato giovedì Trump in un’intervista.

Sarebbero intanto “almeno” quattro le petroliere in fiamme nello Stretto di Hormuz dopo aver urtato nelle ultime ore mie. Ad affermarlo, secondo quanto si riferisce la tv satellitare al-Jazeera, sono la Marina iraniana ei Guardiani della Rivoluzione, i Pasdaran iraniani, sostenendo una delle navi interessate – a sud di Hormuz – sia una superpetroliera.