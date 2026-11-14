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Lecce, 16enne colpisce il padre con un martello: l’uomo è in prognosi riservata

| 14 Novembre 2026 10:05 | 0 commenti

Lecce, 16enne colpisce il padre con un martello: l’uomo è in prognosi riservata

AdnKronos
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(Adnkronos) – Un ragazzo di 16 anni ha colpito alla testa il padre di 53 anni, con un martello, per motivi futili e mentre l’uomo dormiva. E’ accaduto nella notte a Racale, in provincia di Lecce. L’episodio si è verificato nell’abitazione di famiglia, dove sono intervenuti i carabinieri allertati tramite il numero di emergenza 112. Il genitore è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale ‘Vito Fazzi’ del capoluogo salentino. L’uomo si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione, in prognosi riservata. Il ragazzo è stato invece accompagnato all’ospedale di Scorrano per essere sottoposto a una consulenza psichiatrica. Sull’accaduto stanno svolgendo accertamenti i carabinieri della Stazione di Racale, insieme ai colleghi della Sezione Operativa. Informata l’autorità giudiziaria per i minorenni. 

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