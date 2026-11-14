Mancini “Orgogliosi di giocarci la qualificazione in Belgio”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Giocarci la qualificazione credo che sia un motivo di orgoglio. Siamo qui per giocarcela anche se non sarà una partita semplice con il Belgio. Faremo la nostra partita come abbiamo sempre fatto, contro una squadra tecnica e veloce e che non si discosta molto dalla Francia”. Così il ct azzurro, Roberto Mancini, alla vigilia della sfida di Nations League con il Belgio in programma domani sera a Bruxelles.

“Io ero abbastanza positivo anche dopo la prima gara in casa con il Belgio, nonostante la sconfitta. I ragazzi nel secondo tempo avevano reagito”, aggiunge Mancini, che non scioglie le ultime riserve sulla formazione: “Ho già tutto abbastanza chiaro, i ragazzi hanno fatto allenamento di scarico e domani mattina valuteremo. Speravamo di recuperare Cambiaghi e abbiamo perso Frattesi, quindi due sicuramente li cambieremo. Calafiori è uno di quelli che dovremo valutare domani, quella di Dimarco più alto è un’opzione che stiamo già valutando da un pò di tempo. Decideremo se utilizzarlo dall’inizio o a partita in corso”.

A Bruxelles anche il commissario della Figc, Giovanni Malagò. I risultati della Nazionale potrebbero essere importanti anche per le vicende federali nel bel mezzo della corsa per le elezioni del 14 dicembre. “Noi ci teniamo per tutto. Siamo qui per vincere e per cercare di qualificarci, è questo il nostro obiettivo di domani sera”, sottolinea Mancini.

Protagonista di un’ottima gara contro i bleus di Zidane, Giorgio Scalvini anche domani sarà al centro della difesa azzurra. “Contro la Francia è stata una partita positiva per il risultato. Domani giocheremo al massimo e con l’atteggiamento giusto. Stiamo cercando di recuperare le energie per domani, ma sicuramente questo non è un alibi. Ci teniamo tanto ad andare avanti”.

L’azzurro dovrà fare i conti con un suo compagno di squadra, con uno dei punti di forza della sua Atalanta ma anche dei “Diavoli Rossi”: “De Ketelaere è un grandissimo giocatore, è bravo ad attaccare lo spazio ma anche nell’uno contro uno. Abbiamo un bellissimo rapporto”.



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