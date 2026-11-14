Mps, istituzioni senesi chiedono incontro a vertici Intesa Sanpaolo

Milano, 14 nov. (askanews) – Le istituzioni senesi chiedono un incontro ai vertici di Intesa Sanpaolo per discutere del futuro di Banca Monte dei Paschi di Siena, alla luce degli sviluppi dell’operazione promossa dal gruppo bancario guidato da Carlo Messina. L’iniziativa è stata annunciata congiuntamente dal sindaco di Siena Nicoletta Fabio, dalla presidente della Provincia Agnese Carletti e dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

“Alla luce degli sviluppi che stanno interessando Banca Monte dei Paschi di Siena e delle recenti dichiarazioni dell’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, riteniamo opportuno avviare un’interlocuzione diretta con i vertici del gruppo bancario”, affermano i tre rappresentanti istituzionali in una nota.

“Nei prossimi giorni – aggiungono – proporremo un incontro ai vertici di Intesa Sanpaolo, con l’obiettivo di approfondire gli scenari che potrebbero delinearsi e condividere le priorità che da sempre ci guidano”.

La richiesta arriva dopo le dichiarazioni di Messina, che il 12 novembre, durante un’audizione parlamentare, ha assicurato il mantenimento del marchio Monte dei Paschi di Siena e della sede nella città toscana nell’ambito dell’operazione di acquisizione promossa da Intesa Sanpaolo.

Il progetto prevede l’integrazione di Mps nel gruppo Intesa e la cessione a Unipol di una parte delle attività della banca senese, tra cui sportelli, strutture centrali e marchio. L’operazione è ancora soggetta alle valutazioni dell’Antitrust.