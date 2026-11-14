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Papa: “tecnologia mai neutra, sempre piegata a interessi e ambizioni”

| 14 Novembre 2026 00:52 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 14 nov. (askanews) – “La tecnologia, cari amici, non è mai
neutra: ogni sua forma porta con sé l’impronta, gli interessi e
le ambizioni di chi la progetta e la controlla. Perciò occorre
studiarla con mente limpida e cuore puro”. Lo ha detto il Papa
incontrando il mondo universitario a Chiclayo, in Perù.

“Il rischio più insidioso – ha ribadito – è qui la sottomissione
al paradigma tecnocratico, che riduce la realtà a dati materiali, avendo come valore supremo l’efficienza. Sia da accademici che da studenti, siete chiamati a esercitare senso critico: cercate sempre quella saggezza, che né le macchine né i programmi informatici possono avere. Solo così il progresso tecnologico – ha concluso il Papa – starà al servizio del nostro sviluppo integrale, custodendo la dignità di ogni persona e promuovendo il bene comune”.

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