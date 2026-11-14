Papa: “tecnologia mai neutra, sempre piegata a interessi e ambizioni”

Roma, 14 nov. (askanews) – “La tecnologia, cari amici, non è mai

neutra: ogni sua forma porta con sé l’impronta, gli interessi e

le ambizioni di chi la progetta e la controlla. Perciò occorre

studiarla con mente limpida e cuore puro”. Lo ha detto il Papa

incontrando il mondo universitario a Chiclayo, in Perù.

“Il rischio più insidioso – ha ribadito – è qui la sottomissione

al paradigma tecnocratico, che riduce la realtà a dati materiali, avendo come valore supremo l’efficienza. Sia da accademici che da studenti, siete chiamati a esercitare senso critico: cercate sempre quella saggezza, che né le macchine né i programmi informatici possono avere. Solo così il progresso tecnologico – ha concluso il Papa – starà al servizio del nostro sviluppo integrale, custodendo la dignità di ogni persona e promuovendo il bene comune”.