Progetto CalAlma, al via i tirocini europei per 231 giovani Neet calabresi

CATANZARO (ITALPRESS) – Entra ufficialmente nel vivo il progetto CalAlma promosso dal Dipartimento Lavoro della Regione Calabria nell’ambito dell’iniziativa europea Alma Network (Pr Calabria Fesr Fse+ 2021-2027). In Cittadella Regionale si è svolto l’incontro operativo con i 12 soggetti beneficiari ammessi. L’appuntamento è stato presieduto dal direttore generale del Dipartimento regionale, Fortunato Varone, e dal dirigente del settore Politiche attive del lavoro, Carmelo Elio Pontorieri. Nel corso dei lavori, Anna De Fazio, responsabile amministrativo del Progetto per il Dipartimento, ha illustrato la disciplina attuativa, le modalità di rendicontazione delle risorse Fse+ e i vincoli amministrativi a carico degli enti, evidenziando il supporto procedurale fornito dai referenti di Deloitte ed EY. In collegamento da remoto sono intervenuti la coordinatrice della Rete Eures, Angela Bandiera, e i referenti territoriali Eures dei Centri per l’impiego dell’Area Sud (Francesco Mesiti) e dell’Area Nord (Loredana Muraca e Serafino Perri).

Il progetto CalAlma coinvolgerà 231 giovani Neet calabresi (di età compresa tra i 18 e i 29 anni) in percorsi d’integrazione ed esperienze di tirocinio all’estero della durata compresa tra 2 e 6 mesi. Le attività prevedono una fase preparatoria di formazione linguistica e orientamento, il soggiorno lavorativo transnazionale e un successivo tutoraggio dedicato al reinserimento lavorativo nel territorio regionale. Le destinazioni transnazionali individuate comprendono Spagna, Francia, Portogallo, Irlanda, Germania, Malta, Belgio, Lituania e Cipro, che ospiteranno i partecipanti attraverso 12 progetti promossi da enti attuatori locali. L’iniziativa esprime una forte valenza strategica per il rilancio dell’occupazione giovanile, combinando l’esperienza di mobilità internazionale con il ritorno in Calabria di competenze qualificate e certificate secondo gli standard europei più innovativi.

Le destinazioni transnazionali individuate sono: Spagna (80 posti), Francia (44), Portogallo (29), Irlanda (22), Germania (16), Malta (16), Belgio (8), Lituania (8) e Cipro (8). Questi paesi ospiteranno presso realtà aziendali i 12 progetti da parte degli enti attuatori: Futuro Digitale APS – Progetto CalAlma Digital (Francia, Belgio), Euroform Rfs – Progetto Marco Polo (Spagna, Lituania), Valentia APS – Progetto T.O.U.R. (Spagna), SOS Innovazione – Progetto Match-AI (Portogallo), Confapi Calabria – Progetto Cantieri di Futuro (Irlanda, Cipro/Grecia), Associazione Polidea Aps – Progetto M.O.VE. Sila-Cro (Malta, Germania, Spagna), Comune di Roccella Jonica – Progetto M.I.R.A. (Spagna, Germania), Asd Basket Ymca Siderno – Progetto Unlock Eu (Francia), Associazione Nemesi A.C.E.S. – Progetto Digital Paths (Spagna, Portogallo), Aicu Onlus – Progetto Restart Calabria Abroad (Spagna, Malta), Comune di Benestare – Progetto Eu Care Lab (Francia, Irlanda) ed il Parco Naturale Regionale delle Serre – Progetto Green Mobility CalAlma (Francia, Spagna).

Il dg Varone, ha sottolineato l’importanza dell’intervento dichiarando: “Abbiamo creato una leva fondamentale per generare quel reale incontro tra domanda e offerta. Ai ragazzi auguriamo un percorso di crescita, con la consapevolezza che, quando rientreranno in Calabria, potranno trovare gli strumenti per inserirsi nelle imprese e nel mercato del lavoro locale. Inoltre, per la prima volta stiamo intervenendo anche nelle scuole inserendo la figura dello psicologo orientatore. Questa scelta mira a intercettare le fragililtà giovanili, aiutando i ragazzi a superare blocchi e insicurezze, prima che si trasformino in una condizione di completo isolamento o inattività. Se i risultati ci daranno ragione, come crediamo, ci sarà sicuramente una seconda edizione”. Anna De Fazio, responsabile amministrativo del progetto, ha aggiunto: “CalAlma si inserisce nelle strategie europee “Right to stay” e nello sviluppo delle aree interne e periferiche, guardando alle politiche attive del lavoro da spendere direttamente sul territorio. Il nostro obiettivo principale è far sì che questa esperienza non sia solo un soggiorno all’estero, ma una trasformazione della condizione di Neet: puntiamo a far reinserire i 231 giovani in percorsi di istruzione, formazione professionale o lavoro al loro rientro in Calabria. L’amministrazione regionale mette al primo posto assoluto la sicurezza e la tutela dei ragazzi in ogni aspetto del loro soggiorno. Abbiamo inoltre preteso che tutte le competenze acquisite all’estero vengano certificate e riconosciute secondo gli standard Ue. CalAlma è stata riconosciuta dalla Commissione Europea come “best practice” e la Calabria è attualmente la prima e unica Regione italiana ad aver avviato formalmente il progetto”.

La coordinatrice della rete Eures Calabria, Angela Bandiera, ha illustrato quanto realizzato finora: “C’è stato un grande lavoro di squadra da parte del team Eures e dei Centri per l’Impiego, con circa 16.000 email inviate ai giovani del territorio e 250 colloqui orientativi già svolti. L’adesione è stata altissima, raggiungendo quasi l’80% delle candidature previste tramite i Cpi già a fine settembre. Per garantire la massima partecipazione a tutti i 231 posti disponibili, i termini di adesione sono stati prorogati al 30 novembre, continuando a supportare i giovani in tutte le fasi di selezione e mobilità”. Nelle prossime settimane, i 12 soggetti beneficiari daranno formale avvio alla fase operativa procedendo alla pubblicazione dei singoli bandi territoriali per la selezione dei 231 partecipanti, mentre i risultati e le testimonianze del progetto saranno presentati nel corso della manifestazione regionale “Il lavoro chiama” prevista per il mese di febbraio.

– foto ufficio stampa Regione Calabria –

(ITALPRESS).