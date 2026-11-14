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Roma, ferito con forbici al torace dopo lite con un uomo: 44enne muore in strada davanti alla sua fidanzata

| 14 Novembre 2026 13:05 | 0 commenti

Roma, ferito con forbici al torace dopo lite con un uomo: 44enne muore in strada davanti alla sua fidanzata

AdnKronos
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(Adnkronos) – Ferito con forbici al torace, è morto in strada, sotto gli occhi della sua fidanzata. E’ successo intorno alle 22.50 di ieri, tra via di Torpignattara e via Baracca, a Roma. La vittima, un 44enne marocchino, sarebbe stata colpita al culmine di una lite con un uomo, fuggito subito dopo l’aggressione. Inutili i soccorsi prestati dai sanitari del 118, intervenuti sul posto. Impegnati nelle indagini gli agenti della Squadra Mobile.  

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