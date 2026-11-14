Roma, la mamma della 15enne suicida: “Mia figlia vittima di bullismo, ma non voglio vendetta”

(Adnkronos) – “Non voglio vendetta, cerco solo la verità. Mia figlia era vittima di bullismo. Spero che la sua morte risvegli le coscienze dei ragazzi che l’hanno trattata male”. Così, in una intervista al ‘Corriere della Sera’, la mamma della ragazza che mercoledì scorso si è gettata nel vuoto dall’ultimo piano di un condominio a Roma Nord dove viveva con la famiglia. “Era una ragazza che stava crescendo tra tante difficoltà per via delle sue scelte e delle sue emozioni. Sì, aveva tentato il suicidio. Ma aveva chiesto aiuto e ora sembrava aver trovato un equilibrio – spiega – Nulla mi ha fatto immaginare che stesse così male. Altrimenti mercoledì non l’avrei lasciata sola a casa. Però, certo, la sua era una vita complicata, anche per via dei suoi coetanei che tante volte l’hanno offesa o persino minacciata perché voleva diventare un uomo. Ricordo le umiliazioni. Le davano della poco di buono, le dicevano che aveva principi insani. Cose terribili. Che la facevano soffrire. Erano spietati”.

“Da poche settimane aveva dovuto cambiare sezione. Aveva litigato con una ragazza. I rapporti con gli altri studenti a quel punto sono diventati impossibili. L’hanno emarginata. Al contrario dei loro genitori, nessuno dei suoi compagni di classe si è fatto vivo per le condoglianze. La scuola è sempre stata un problema – continua la mamma della 15enne – Abbiamo dovuto cambiare quartiere per cercarne un’altra”.

Quando la figlia le ha detto di voler cambiare sesso, racconta, “Non è stato facile, ma abbiamo assecondato ogni sua scelta. Mia figlia voleva che la chiamassi con un nome maschile. Ci teneva tantissimo”. L’ultima sera passata assieme, “Ha voluto cucinare lei – ricorda la donna – era brava ai fornelli. Abbiamo chiacchierato, ha accordato la chitarra in salone con me. Si è messa a ridere quando le si è rotta una corda. Poi è andata in camera. L’ho sentita piangere. Le ho chiesto perché. Lei mi ha detto che era finita la relazione con una persona. Non era solitaria. Anche se le offese l’avevano resa diffidente. L’isolamento causato dal Covid l’aveva resa introversa. Però era piena di vita e di interessi. Per me adesso sarà tutto insignificante senza di lei”.