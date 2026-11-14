Rugby, l’Italia lotta ma a Genova vince l’Argentina 19-14

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Roma, 14 nov. (askanews) – L’Italia lotta al Ferraris di Genova, ma a spuntarla è l’Argentina, che fissa il risultato sul 14-19 finale. Nella seconda giornata del Nations Championship Northern Series, gli Azzurri passano in vantaggio in apertura con la meta di Monty Ioane, ma vengono rimontati dai Pumas, grazie alla marcatura di Bernasconi, che porta le squadre a riposo in parità sul 7-7, Isgrò e Carreras, prima della meta di punizione che accorcia le distanze. Italia che prova l’affondo finale, complice anche una situazione di superiorità numerica che diventa anche doppia per un periodo. Alla fine la spunta comunque la squadra di Contepomi, non senza fatica, come testimonia il titolo di Player of the Match a Manuel Zuliani, che riceve anche il Premio Combattività dedicato alla memoria di Marco Bollesan. L’Italia giocherà a Udine il 21 novembre con le Fiji, prima di spostarsi a Londra, per le finali del Nations Championship.
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