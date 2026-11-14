Serie A, sabato 21 si riparte con Como-Cagliari

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Roma, 14 nov. (askanews) – Torna, a partire da sabato 21 novembre, il campionato di serie A di calcio. Apre il programma Como-Cagliari. In serata Napoli-Torino. Inter impegnata domenica a Bergamo. Questo il programma completo
Dodicesima giornata: Como-Cagliari (21/11, ore 15:00), Lazio-Lecce (21/11, ore 15:00), Parma-Roma (21/11, ore 18:00), Napoli-Torino (21/11, ore 20:45), Juventus-Venezia (22/11, ore 12:30), Bologna-Udinese (22/11, ore 15:00), Sassuolo-Genoa (22/11, ore 15:00), Milan-Frosinone (22/11, ore 18:00), Atalanta-Inter (22/11, ore 20:45), Monza-Fiorentina (23/11, ore 20:45).
Classifica: Lazio 29, Inter 28, Roma 27, Milan 24, Como 23, Frosinone 20, Juventus 18, Bologna 17, Cagliari 16, Napoli 15, Torino, Atalanta 14, Genoa 13, Lecce 10, Fiorentina 9, Parma, Sassuolo 8, Monza 7, Venezia 6, Udinese 5.
Tredicesima giornata: Venezia-Bologna (27/11, ore 20:45), Frosinone-Parma (28/11, ore 15:00), Torino-Lazio (28/11, ore 18:00), Inter-Genoa (28/11, ore 20:45), Udinese-Fiorentina (29/11, ore 12:30), Sassuolo-Napoli (29/11, ore 15:00), Roma-Monza (29/11, ore 18:00), Como-Juventus (29/11, ore 20:45), Lecce-Atalanta (30/11, ore 18:30), Cagliari-Milan (30/11, ore 20:45).
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