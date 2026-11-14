Sfera Ebbasta anticipa l’uscita dell’album Purosangue

Milano, 14 nov. (askanews) – Un messaggio diretto, inequivocabile, che campeggia sui palazzoni della sua Ciny: “Le strade non possono più aspettare”.

Così Sfera Ebbasta annuncia una svolta inattesa: Purosangue, il nuovo album in uscita per Universal Music Italia, arriverà venerdì 20 novembre, anticipando di tre settimane la pubblicazione inizialmente fissata per l’11 dicembre.

Da quando Sfera ha annunciato il nuovo progetto discografico, l’attenzione intorno a Purosangue è cresciuta costantemente, alimentando aspettative, curiosità e un fermento che ha attraversato la sua community ben oltre i confini dei social. Un’energia collettiva che ha preso via via sempre più slancio, fino a rendere impossibile aspettare ancora. È proprio questa risposta del pubblico, questo desiderio sempre più impaziente di nuova musica, ad aver spinto Sfera ad anticipare l’uscita del disco: un regalo a chi non ha smesso di sostenerlo, un modo per ricambiare l’affetto ricevuto e accorciare le distanze tra l’artista e chi attende di ascoltarlo.

E non poteva esserci luogo più significativo per comunicarlo. Sui palazzi di via Friuli, coordinate essenziali della geografia personale e artistica del Trap King, Sfera riscrive il destino discografico di Purosangue, nel segno di un legame che il tempo e il successo non hanno mai scalfito.

Il titolo stesso, Purosangue, richiama un’identità che non conosce compromessi, un’appartenenza che trascende ogni traguardo, una natura impossibile da addomesticare. E in questa scelta di anticiparne l’uscita c’è qualcosa di profondamente coerente con lo spirito del progetto: l’urgenza di esprimersi, l’istinto di seguire il proprio ritmo, la volontà di non lasciare che siano le convenzioni a dettare i tempi.

La musica di Purosangue incontrerà il pubblico dal vivo a partire da gennaio 2027, quando Sfera tornerà nei palazzetti delle principali città italiane con il nuovo tour (prodotto da Vivo Concerti), tra inediti e hit che hanno segnato la sua carriera.

LIVE TOUR 2027

Mercoledì 27 gennaio 2027 | Jesolo, Palazzo del Turismo

Sabato 30 gennaio 2027 | Torino, Inalpi Arena

Martedì 2 febbraio 2027 | Roma, Palazzo Dello Sport – Sold Out

Mercoledì 3 febbraio 2027 | Roma, Palazzo Dello Sport – Sold Out

Venerdì 5 febbraio 2027 | Milano, Unipol Dome – Sold Out

Sabato 6 febbraio 2027 | Milano, Unipol Dome – Sold Out

Domenica 7 febbraio 2027 | Milano, Unipol Dome

Sabato 13 febbraio 2027 | Bologna, Unipol Arena

Venerdì 5 marzo 2027 | Roma, Palazzo Dello Sport