Stop a tutti gli aerei negli Usa, voli bloccati per motivi di sicurezza

(Adnkronos) – Stop a tutti i voli negli Stati Uniti. La Federal Aviation Administration (Faa), l’autorità federale statunitense per l’aviazione civile, ha ordinato la sospensione di tutti i voli nel paese fino a nuovo avviso, a causa di “circostanze straordinarie e per ragioni di sicurezza”. Lo ha annunciato la stessa Faa in una nota, precisando che “il blocco del traffico aereo dovrà rimanere in vigore fino a nuova comunicazione” e che “i voli internazionali saranno gestiti caso per caso”. La FAA ha reso noto che la decisione è legata a una “interruzione temporanea delle telecomunicazioni”. Lo stop è stato disposto “per estrema precauzione”, i voli internazionali “saranno gestiti caso per caso”.

Per Markwayne Mullin, segretario alla Sicurezza interna, la situazione non è collegata ai problemi che hanno condizionato Microsoft nelle ultime 24 ore: “Non vedo un motivo per collegare le due cose. Sono questioni separate”. E non vi è alcuna indicazione che faccia pensare a una minaccia contro gli Stati Uniti. “Non si tratta di un nuovo 11 settembre”, ha affermato, rifiutandosi di escludere a priori qualsiasi eventualità, inclusa quella di un attacco informatico.

Le cause della decisione – riporta la Cnn, secondo la quale non si tratterebbe di un cyberattacco – non sono ancora chiare nel dettaglio, ma il provvedimento è arrivato dopo che in alcune zone del Paese erano state segnalate interruzioni delle frequenze radio utilizzate per le comunicazioni aeronautiche. I problemi riguardano sia i radar del controllo del traffico aereo, sia le frequenze radio, che hanno smesso di funzionare simultaneamente, ha riferito una fonte del settore dell’aviazione, a conoscenza della situazione che gli operatori del controllo del traffico aereo devono affrontare, secondo la Cnn.”La Federal Aviation Administration (Faa) ha emesso uno stop al decollo a livello nazionale per tutti gli aeroporti degli Stati Uniti in seguito a un problema di comunicazione che ha colpito tutti i Centri di Controllo del Traffico Aereo delle Vie Aeree. I tecnici della FAA stanno indagando sul problema. Forniremo aggiornamenti immediati non appena li avremo”, le parole del segretario Usa ai Trasporti, Sean Duffy.



“La FAA ha emesso un ordine di stop al decollo a livello nazionale che riguarda tutti gli aeroporti. I voli United in corso continueranno. I nuovi voli domestici non partiranno finché l’ordine di stop al decollo rimane in vigore. Le partenze internazionali vengono gestite caso per caso dalla FAA”, si legge in un post su X della United Airlines..



La Farnesina e l’ambasciata italiana negli Stati Uniti monitorano la situazione, in raccordo con le Autorità locali che hanno comunicato di avere attuato misure di ripristino del controllo del traffico aereo. Il ministro Antonio Tajani è informato e ne segue l’evoluzione. Per eventuali segnalazioni contattare l’Ambasciata italiana al numero +1 (202) 2573753 o l’Unità di crisi al +39 0636225 o via email a unita.crisi@esteri.it. Così la Farnesina su X.