‘Storie al bivio weekend’, sabato 14 novembre: gli ospiti di oggi di Monica Setta

(Adnkronos) – Oggi, sabato 14 novembre, alle 15.30 su Rai 2, nuovo appuntamento con ‘Storie al Bivio Weekend’, condotto da Monica Setta. In apertura, spazio a ‘Ballando con le stelle’, tra emozioni, retroscena e anticipazioni sulla nuova puntata del sabato sera. Le interviste di Pietro Capella a Milly Carlucci, Ornella Muti e Noemi Bocchi arricchiscono il racconto. Ad animare il talk ci saranno Beppe Convertini, Alessandra Tripoli, Sara Di Vaira, Sofia Bruscoli ed Elena Morali.

Dopo un’intervista a Matteo Bassetti, che presenta il suo ultimo libro ‘Essere medico’, Monica Setta approfondisce un altro tema di attualità: l’allarme bomba che ha portato all’evacuazione di 6000 scuole mercoledì scorso. In studio il parlamentare della Lega Andrea Barabotti e Antonio Sciuto, cofondatore e CEO di Elai, realtà specializzata nell’intelligenza artificiale predittiva.

Chiude la puntata un blocco dedicato al film su Giulia Cecchettin, ‘Se domani non torno’, che ha sbancato il box office, triplicando le richieste di aiuto al numero antiviolenza 1522. Maria Teresa Ruta racconta la violenza subita quando era ventenne, mentre il ministro Eugenia Roccella anticipa i progetti del governo per contrastare la violenza di genere.