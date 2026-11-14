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Terremoto oggi in Toscana, scossa di magnitudo 2.3 in provincia di Pisa

| 14 Novembre 2026 15:04 | 0 commenti

Terremoto oggi in Toscana, scossa di magnitudo 2.3 in provincia di Pisa

AdnKronos
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(Adnkronos) – Lieve scossa di terremoto in provincia di Pisa prima dell’alba di oggi, sabato 14 novembre. Alle 5.38 l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha rilevato un sisma di magnitudo 2.3 con epicentro nel comune di Pomarance e a una profondità di 9 chilometri. La scossa è stata avvertita dalla popolazione senza fortunatamente provocare danni a persone o cose.  

Da ieri notte sono state tante le piccole scosse in Italia. Da quella di Messina delle 00.35 di magnitudo 2.7 a quella di Nuoro, 2.4 in Sardegna delle 11.34.  

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