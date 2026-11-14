Tragico incidente lungo la Statale 107 “Silana Crotonese” in provincia di Cosenza: 4 morti e un ferito grave

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COSENZA (ITALPRESS) – È di quattro morti e un ferito grave (oltre a due feriti meno gravi) il tragico bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la Statale 107 “Silana Crotonese”, nel territorio comunale di San Fili, in provincia di Cosenza.
Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, due autovetture si sono scontrate violentemente nei pressi della galleria di San Fili. L’impatto è stato particolarmente violento.
Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunte cinque ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco per l’estrazione delle persone rimaste incastrate nelle lamiere e l’elisoccorso, atterrato sul campo sportivo comunale di San Fili.
Il ferito in condizioni più critiche è stato trasportato d’urgenza all‘ospedale “Annunziata” di Cosenza, mentre gli altri due feriti sono stati accompagnati all’ospedale di Paola.
La circolazione lungo l’arteria stradale è rimasta bloccata in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di rito.
-Foto di repertorio IPA Agency-
(ITALPRESS).
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