Tregua dal maltempo ma non dura, in arrivo nuova perturbazione

(Adnkronos) –

Breve tregua dal maltempo nella giornata di oggi sabato 14 novembre. Allontanatosi verso levante il minimo depressionario che ha interessato l’Italia negli ultimi giorni, la Penisola sperimenta una fase di temporanea variabilità accompagnata dall’ingresso di correnti più fresche dai quadranti nord-orientali e da un generale riallineamento delle temperature verso i valori medi del periodo, spiegano gli esperti.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, sottolinea come il miglioramento della giornata di sabato rappresenti soltanto una parentesi temporanea all’interno di una circolazione atmosferica ancora dinamica. In considerazione dei rilevanti apporti pluviometrici registrati nei giorni scorsi e della conseguente saturazione dei suoli, in particolare al Nord-Ovest, sull’Emilia-Romagna e lungo la fascia tirrenica, riguardo alla valutazione delle criticità idrogeologiche e idrauliche connesse alle nuove precipitazioni attese da domenica si rimanda alla consultazione dei bollettini ufficiali della Protezione Civile.

Nella giornata di sabato 14 novembre prevarranno condizioni più stabili con ampie schiarite su gran parte del Centro-Nord. Al mattino persisteranno soltanto isolate piogge in rapido esaurimento tra Marche meridionali, Umbria meridionale, Lazio orientale e settori tirrenici di Campania, Basilicata e Calabria (5-15 mm/24h, con circa 15 mm a Macerata e 10 mm ad Ancona). Dal pomeriggio, tuttavia, l’avvicinamento di una nuova perturbazione atlantica determinerà un graduale aumento della nuvolosità sulla Sardegna occidentale, con prime piogge o brevi rovesci entro la serata (10-20 mm/24h).

L’elemento saliente del fine settimana sarà rappresentato dalla rotazione dei venti dai quadranti settentrionali e nord-orientali (Bora e Grecale), con raffiche comprese tra 40 e 55 km/h lungo la fascia adriatica e sui crinali appenninici. I bacini risulteranno inizialmente molto mossi (altezza d’onda tra 1,3 e 2,2 metri), ma con moto ondoso in progressiva attenuazione. Dopo aver toccato punte di 27-28°C nei giorni precedenti sulla Sicilia, le temperature subiranno una generale diminuzione riportandosi nelle medie stagionali: il calo sarà più sensibile sul versante adriatico e, nei valori massimi diurni, anche al Nord-Ovest (11-15°C al Nord dopo minime mattutine intorno ai 4-6°C, 14-18°C al Centro e 18-23°C al Sud, con punte di 24-25°C sulla Sicilia e valori tra 20 e 22°C sulla Sardegna).

Domenica 15 novembre il nuovo impulso perturbato attraverserà il Tirreno raggiungendo la Penisola: sono attese precipitazioni diffuse lungo tutto il versante tirrenico, dalla Toscana fino alla Sicilia, nonché ancora su Sardegna, Umbria e settori appenninici occidentali, con apporti compresi tra 15 e 35 mm/24h e picchi localmente superiori tra Lazio e Campania (circa 35 mm a Salerno). Sul versante adriatico sottovento e sulle pianure del Nord prevarranno invece condizioni di nuvolosità irregolare alternata a schiarite, con fenomeni scarsi, mentre sulle Alpi occidentali saranno possibili deboli nevicate oltre i 1600-1800 metri (accumuli di 5-15 cm).

La ventilazione tenderà nuovamente a disporsi dai quadranti meridionali sui bacini occidentali con raffiche fino a 40-50 km/h e mari molto mossi (onde tra 1,5 e 2,2 metri), mentre le temperature massime oscilleranno tra 11 e 14°C al Nord, 15 e 18°C al Centro e 18 e 23°C al Sud e sulle Isole Maggiori.

All’inizio della prossima settimana il flusso umido atlantico tornerà a interessare con maggiore decisione il Centro-Nord e il versante tirrenico. Lunedì 16 novembre precipitazioni sparse bagneranno la Toscana, il Lazio e la Campania (15-25 mm/24h), per poi intensificarsi sensibilmente tra martedì 17 e mercoledì 18 novembre su Nord-Ovest, fascia prealpina, Liguria, Toscana e alto Lazio, dove i modelli numerici indicano cumulate comprese tra 30 e 50 mm/24h (circa 40 mm a Massa martedì e a Lucca mercoledì).

Sull’arco alpino la quota neve si attesterà intorno ai 1800-2000 metri, con accumuli al suolo tra 20 e 40 cm oltre i 2000-2200 metri. I venti meridionali rinforzeranno nuovamente con raffiche fino a 55-70 km/h sui bacini di ponente e mari fino ad agitati (onde tra 2,5 e 3,5 metri, stato 5 della Scala Douglas).

Sabato 14. Al Nord: cielo poco nuvoloso, più freddo al primo mattino, massime in calo al Nord-Ovest. Al Centro: isolate piogge mattutine su Marche meridionali, Umbria e basso Lazio, ampie schiarite altrove; venti di Grecale e temperature in diminuzione sull’Adriatico. Al Sud e sulle Isole: ultimi piovaschi al mattino sul basso Tirreno, poco nuvoloso sulla Sicilia; nuvolosità in aumento sulla Sardegna occidentale con piogge in serata.

Domenica 15. Al Nord: nuvolosità irregolare con schiarite in pianura; deboli nevicate sulle Alpi occidentali oltre i 1600-1800 metri. Al Centro: nuovo peggioramento con piogge diffuse su Toscana, Umbria e Lazio, cieli parzialmente nuvolosi lungo l’Adriatico. Al Sud e sulle Isole: precipitazioni diffuse su Sardegna, regioni tirreniche peninsulari e Sicilia; venti moderati meridionali sui bacini occidentali.

Lunedì 16. Al Nord: cieli molto nuvolosi con piogge tra Liguria e bassa pianura; clima più freddo al mattino. Al Centro: piogge sparse su Toscana, Umbria e Lazio, nuvolosità variabile sul versante adriatico. Al Sud e sulle Isole: rovesci sparsi su Campania e Calabria tirrenica, schiarite su Puglia e settori ionici; temperature stazionarie nelle medie del periodo.

Tendenza: tra martedì 17 e mercoledì 18 novembre nuova intensificazione delle precipitazioni al Nord e lungo la fascia tirrenica, con nevicate sulle Alpi oltre i 1800-2000 metri (accumuli di 20-40 cm) e rinforzo dei venti meridionali fino a 55-70 km/h.