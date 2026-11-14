Trionfo azzurro del judo a Zagabria: Scutto illumina il Grand Prix

Roma, 14 nov. (askanews) – La prima giornata del Grand Prix di Zagabria si tinge d’azzurro e porta la firma inconfondibile di Assunta “Susy” Scutto. Sui tatami della capitale croata, la campionessa italiana, in forza alle Fiamme Gialle, ha offerto una dimostrazione magistrale di judo, dominando la categoria dei -48 kg con una superiorità tecnica e mentale disarmante. Una prestazione maiuscola che non solo le consegna sul gradino più alto del podio un oro pesantissimo, ma che conferma ulteriormente la sua leadership e le permette di consolidare la propria marcia verso i prossimi grandi traguardi internazionali e la qualificazione olimpica.

La cavalcata di Susy è stata un crescendo di autorità. L’atleta azzurra ha regolato una dopo l’altra le avversarie sbaragliando la concorrenza con estrema lucidità, imponendo il proprio ritmo e mostrando un judo pulito, efficace e autoritario. Al termine della sua trionfale giornata di gare, la fuoriclasse napoletana ha raccontato tutta la sua emozione: “Sono felice di questa medaglia”, ha dichiarato raggiante. “Finalmente una gara senza dolori fisici, dove ero tranquilla e sono riuscita a divertirmi insieme al mio allenatore Antonio. Sono soddisfatta del risultato e di come ho affrontato tutto con pace e fede. Adesso torno a casa, mi riposo e perfeziono le ultime cose prima del Master di Dicembre”. Parole che trasudano consapevolezza e che certificano la maturità di un’atleta che continua a recitare un ruolo da assoluta protagonista nel panorama globale.

La prima giornata croata della delegazione italiana, tuttavia, non si è esaurita nell’acuto della Scutto. Il bilancio del contingente azzurro registra infatti anche i pregevoli quinti posti firmati da Valerio Accogli (C.S. Carabinieri) e Ilaria Finestrone (Judo Iacovazzi), protagonisti di un cammino di altissimo profilo tecnico che li ha portati a raggiungere le semifinali e successivamente ad un passo dal podio, sfumato soltanto nelle battute conclusive.

A tracciare un bilancio complessivo e a commentare l’andamento della giornata è intervenuto Raffaele Toniolo, che ha analizzato la prova degli azzurri con lucidità: “Prima giornata qui a Zagabria illuminata da una splendida Susy Scutto che ha regolato senza problemi tutte le avversarie con estrema superiorità”, ha sottolineato. “Con questi punti Susy riempie un’altra casella importante per la sua qualificazione olimpica. Resta un pò di amaro in bocca per i quinti posti di Ilaria e Valerio che, dopo una bellissima gara, hanno perso lucidità proprio nell’incontro finale”.