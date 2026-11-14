Ucraina, Macron: limitare gli aiuti la costringerebbe a pace ingiusta

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Roma, 14 nov. (askanews) – “Coloro che vogliono razionare le risorse dell’Ucraina” intendono “costringerla a una pace ingiusta”, con il rischio di una “vulnerabilità duratura” anche per tutta l’Europa. Così il sito del quotidiano francese Le Figaro sintetizza un lungo post social del presidente francese Emmanuel Macron. Le parole di Marcon, osserva il quotidiano, rappresentano una replica alle tesi di Marine Le Pen, leader della destra transalpina che invece sostiene la necessità di limitare gli aiuti per Kiev.
“È la ricetta per una nuova guerra. Questa non può essere la posizione della Francia”, afferma Macron. Nei negoziati sull’Ucraina, “dobbiamo ora andare oltre e dire chiaramente, anche ai russi, cosa vogliamo per il dopoguerra”, ma anche “precisare cosa ci aspettiamo dagli Stati Uniti per la sicurezza a lungo termine dell’Europa”.
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