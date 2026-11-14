Ultimo Live Tor Vergata, il nuovo live album del cantautore romano

Milano, 14 nov. (askanews) – Attesissimo dai fan, è uscito Ultimo Live Tor Vergata, il nuovo live album che racchiude la setlist completa del concerto dei record Ultimo 2026 – La favola per sempre, che lo scorso luglio ha radunato 250.000 persone a Roma Tor Vergata.

Terzo live album in carriera, che segue ULtimo live stadi 2024 e Ultimo live stadi 2025 (entrambi in vetta alla classifica FIMI nelle rispettive settimane di esordio), Ultimo Live Tor Vergata è disponibile, sotto etichetta indipendente Ultimo Records, su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico, già in preorder (LINK): box triplo CD, box triplo CD autografato, box triplo CD autografato con fascetta, box quadruplo vinile e box quadruplo vinile autografato.

All’interno del cofanetto anche un booklet fotografico che raccoglie il testo della lettera scritta da Ultimo ai suoi fan alla vigilia del grande Raduno degli Ultimi. Una lettera aperta, dedicata al suo popolo, che parte dai fan per arrivare a parlare di sé, di Niccolò e di quel bambino che prometteva alla propria timidezza di difenderla. Parole intime che raccontano il significato più profondo di quello che per lui era IL GIORNO CHE ASPETTAVO.

Ad aprire il live album TUTTO, scritto all’alba dell’incredibile notte dello show di Tor Vergata e definito dal cantautore romano “La canzone più importante della mia vita”, brano pubblicato lo scorso 18 settembre, da subito nel cuore dei fan e virale sui social.

Tutto ha dato anche il titolo a Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata, il film diretto da Giorgio Testi cha ha debuttato al primo posto al box office, registrando il miglior esordio di sempre per un concerto al cinema e infranto ogni record con  3.091.303 di incasso per 196.743 biglietti venduti, per una settimana di proiezione: è il miglior risultato di sempre al box office per un film concerto.

Il film racconta la storica notte del 4 luglio 2026, quando la Generazione Ultimo si è radunata per assistere al concerto al live che ha scritto una gloriosa pagina di storia della musica, raggiungendo un record certificato ufficialmente dal Guinness World Records, che per i 250.332 biglietti venduti ha conferito a ULTIMO e all’evento di Roma Tor Vergata il titolo di “Most tickets sold for a pop concert by a male solo artist”.

Dopo l’impresa di Tor Vergata Ultimo si conferma già protagonista indiscusso della prossima stagione live, che lo vedrà nell’estate 2027 andare “a casa del suo popolo” con Ultimo Stadi 2027 – La favola continua…, il nuovo tour con già diversi stadi sold out in poche settimane, che arriverà ovunque, da nord a sud, nei più grandi stadi italiani, per la prima volta anche in Sardegna e in Calabria.