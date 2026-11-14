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Un milione a messa del Papa a Chiclayo in Perù, Leone XIV “Che gioia tornare”

| 14 Novembre 2026 01:03 | 0 commenti

Un milione a messa del Papa a Chiclayo in Perù, Leone XIV “Che gioia tornare”

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ROMA (ITALPRESS) – “Che gioia tornare a Chiclayo! E’ una benedizione per me essere di nuovo con voi”. Lo ha detto Papa Leone XIV alla messa alle Pampas de Pimentel, in Perù.
Un milione di persone, secondo gli organizzatori, ha partecipato alla celebrazione presso la città dove Prevost fu vescovo dal 2015 al 2023. Durante la messa, a causa dell’intenso caldo, circa 32 gradi, sono stati registrati diversi svenimenti e problemi di salute tra i fedeli.
“Fate traboccare di Vangelo i nostri villaggi, paesi e città”, ha sottolineato il Pontefice rivolgendosi ai presenti.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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