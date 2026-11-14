Usa, stop voli revocato dopo 4 ore: “Abbiamo sistema di controllo del traffico obsoleto”

(Adnkronos) – E’ stato revocato nella notte italiana lo stop a tutti i voli negli Stati Uniti durato 4 ore. “Abbiamo identificato il problema. I nostri centri e i nostri tracon sono operativi. Quindi, alle 8.15 di stasera, ora della costa orientale, abbiamo riaperto lo spazio aereo”, ha annunciato il segretario di Stato ai Trasporti, Sean Duffy, nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca.

L’autorità statunitense per l’aviazione (Faa) venerdì aveva ordinato a tutti gli aeroporti americani di bloccare ogni decollo, come misura precauzionale in seguito a “problemi di comunicazione” che hanno interessato diversi centri di controllo del traffico aereo. Successivamente era stato sospeso tutto il traffico aereo diretto negli Stati Uniti.

Sono stati più di 7.700 i voli cancellati nelle scorse ore da e per gli Stati Uniti ai quali si sommano altri 2.000 che saranno annullati nelle prossime ore, riferisce la Cnn, citando dati di FlightAware, secondo cui sono stati oltre 8.000 i voli con ritardi mentre per oggi più di 300 subiranno variazioni di orari.

“La realtà è che disponiamo di un sistema di controllo del traffico aereo estremamente obsoleto”, ha detto Duffy. “Da un anno a questa parte, il presidente chiede al Congresso di finanziare integralmente la realizzazione di un sistema di controllo del traffico aereo completamente nuovo. Attualmente utilizziamo sistemi di telecomunicazione tdm, ovvero di tipo analogico”, ha spiegato. “Voglio 50 miliardi” per “costruire un sistema di controllo del traffico aereo all’avanguardia – ha scandito Duffy – Guardate quanti soldi spende il Congresso. Sprecano un sacco di soldi. Cosa c’è di più importante di avere un sistema di controllo del traffico aereo che funzioni davvero?”.

Il segretario ha riepilogato quanto accaduto nella giornata: “Alle 15:36 abbiamo riscontrato instabilità nei nostri sistemi radar, nelle comunicazioni, nei centri di controllo e nei tracon (centri di controllo di avvicinamento) in tutto il Paese. Abbiamo iniziato a riscontrare incongruenze nei dati radar e nelle comunicazioni con gli aeromobili”. “I nostri router sono stati sovraccaricati da un eccesso di dati, andando in tilt – ha spiegato – O meglio, non si sono spenti del tutto, ma hanno iniziato a fornire dati incoerenti”. Di conseguenza “abbiamo disposto un blocco a terra. In quel momento c’erano oltre 3.500 aerei in volo. L’ultima volta che ho verificato, ne restavano meno di 400 nello spazio aereo, tutti in fase di atterraggio sicuro, gestiti secondo le procedure consolidate che adottiamo in situazioni di questo tipo”.

“Dateci i fondi per risolvere il problema – ha chiesto Duffy al Congresso – Evitiamo soluzioni tampone per un’infrastruttura che è fondamentale per ogni singola famiglia. Non si tratta di una questione di parte. Non è una questione di ‘rossi’ o ‘blu’, di Democratici o Repubblicani. È una questione americana”.

“Troviamo i soldi, investiamo – ha esortato – così non dovremo mai più venire alle 8.30 di sera a tenere una conferenza stampa per spiegare perché il traffico aereo è stato bloccato, perché decine di migliaia di persone negli aeroporti sono separate dalle loro famiglie e non sanno dove dormiranno stanotte. Con un sistema nuovissimo e all’avanguardia, non ci saranno più queste interruzioni”.

Donald Trump ha sollecitato il Congresso ad approvare al più presto un finanziamento per modernizzare il controllo del traffico aereo, le torri di controllo, i terminal e altre infrastrutture in un colloquio telefonico che il tycoon ha avuto nelle scorse ore con il senatore repubblicano Eric Schmitt. Lo ha riferito la Cnn, citando una fonte a conoscenza degli sviluppi dopo i disagi iniziati ieri e il caos negli aeroporti negli Stati Uniti.

Schmitt, che ha voluto sentire il tycoon prima del briefing che si è tenuto nelle scorse ore alla Casa Bianca, ha presentato a settembre il Modern Skies Act che garantirebbe ulteriori 30 miliardi di dollari di finanziamenti federali per l’ammodernamento delle infrastrutture del settore. Inoltre, secondo la fonte della rete americana, l’Amministrazione Trump, qualche ora prima del blocco dei voli, aveva scritto al Congresso chiedendo lo stanziamento dei 30 miliardi di dollari con un documento firmato dal segretario ai Trasporti Duffy e dal responsabile dell’Ufficio Bilancio, Russ Vought.