Usa, trovata bomba in Illinois: evacuati migliaia di residenti. La polizia: “Lasciate subito la zona”

(Adnkronos) – Il ritrovamento di un ordigno sospetto in un impianto per la produzione di etanolo di Peoria, in Illinois, ha spinto polizia locale e autorità federali a evacuare migliaia di residenti nella area circostante la fabbrica chimica. La sindaca di Peoria, Rita Ali, ha poi confermato che “l’ordigno è stato identificato, sappiamo che è una minaccia credibile, una bomba”, aggiungendo di non sapere se vi possano essere altri ordigni, secondo quanto riporta la Cnn.

Ricordando come non sia insolito ricevere un allarme bomba che spesso risulta essere infondato, il capo della polizia di Peoria, Brad Dixon, ha spiegato in una conferenza stampa questa mattina che “questa volta non è stato così, abbiamo trovato un pacco credibile considerato una minaccia”. Dixon ha detto ancora che i controlli continuano e che l’ordine di evacuazione quindi rimane in vigore.”L’area non è stata ancora messa in sicurezza” ha aggiunto precisando che chi vive nel raggio di un miglio dall’impianto “deve assolutamente lasciare la zona”.

Anche l’agente speciale dell’Fbi, Ryan Presley, ha detto che il pacco sospetto rinvenuto “era una minaccia ed è stata neutralizzata, lavoriamo senza sosta per individuare i responsabili e portarli davanti alla giustizia”. E il governatore dell’Illinois, JB Pritzker ha esortato i residenti nella zona “a seguire le indicazioni delle forze dell’ordine e rimanere lontani dall’area”.