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Atp Finals, oggi Zverev-Jodar: orario, precedenti e dove vedere match inaugurale in tv e streaming

| 15 Novembre 2026 11:00 | 0 commenti

Atp Finals, oggi Zverev-Jodar: orario, precedenti e dove vedere match inaugurale in tv e streaming

AdnKronos
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(Adnkronos) – L’attesa è finita. Oggi, domenica 15 novembre, iniziano le Atp Finals e il programma mette subito sul piatto il confronto tra Alexander Zverev e Rafa Jodar. Sarà il numero uno del ranking Atp ad aprire l’edizione 2026 del Torneo dei Maestri contro lo spagnolo, arrivato a Torino grazie al grande exploit di questa stagione. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming.  

Il match tra Zverev e Jodar inizierà non prima delle 14:30. I due si sono affrontati una sola volta in carriera, ai quarti del Roland Garros pochi mesi fa. In quell’occasione, è stato il tedesco ad avere la meglio in tre set.  

Il match inaugurale del torneo singolare alle Atp Finals di Torino tra Alexander Zverev e Rafa Jodar sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e Mediaset (in chiaro) e in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV. 

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