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Atp Finals, Zverev parte bene: Jodar battuto in due set

| 15 Novembre 2026 16:31 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 15 nov. (askanews) – Prima vittoria da n. 1 al mondo per Alexander Zverev. Il tedesco parte nel migliore dei modi alle Atp Finals, battendo Rafa Jodar con un doppio 6-4 in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Una partita segnata dal dominio al servizio di Zverev che ha chiuso con l’84% di prime in campo e una resa dell’86%, oltre a 10 ace. Numeri mostruosi per il n. 1 al mondo, bravo a sfruttare un campo molto rapido e a indirizzare la partita tra la fine del primo e l’inizio del secondo set.

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