Ballando, Mariotto sulla lite con Barbara D’Urso: “Non mi pento, quella puzza mi è costata mille euro di profumo”

(Adnkronos) –

Guillermo Mariotto non si pente, non chiede scusa e rincara addirittura la dose contro Barbara

D’﻿Urso dopo lo scontro tra i due verificatosi nella puntata di ieri sera di Ballando con le Stelle.

Lo stilista, in una intervista esclusiva rilasciata a Gabriele Parpiglia per QN, ha ribadito di non pentirsi delle parole pronunciate in diretta, ma ha anche spiegato che la “puzza è una puzza, e basta. Non sopportavo più l’odore dalla prima puntata” confermando di non riferirsi direttamente a Barbara D’Urso. Nella puntata di ieri, infatti, Mariotto con un profumo alla mano, ha iniziato a spruzzarlo in direzione della collega, insinuando che accanto a lui ci fosse cattivo odore.

E poi ancora: “Anche perché comunque lì ci sono i topi, lo studio nuovo, Barbara è accanto a me, non devo chiedere scusa di niente”. Secondo Mariotto, “C’è un algoritmo nella sua testa che la rimanda sempre a se stessa, questo è il vero problema”, ha detto riferendosi alla conduttrice tv.

Infine, di nuovo sulla famosa “puzza” avvertita in studio ha aggiunto: “Questo cattivo odore mi è costato una bottiglia di Hermès. Esattamente mille euro dalla prima puntata per il profumo, qualcuno dovrà ridarmi i soldi che ho speso. Ti pare”.