Belgio-Italia, Mancini manda in tribuna Sebastiano Esposito: “Scelta tecnica, il rigore non c’entra”

di Enrico Currò

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – È ufficiale, nell’Italia che affronta questa sera il Belgio per la qualificazione ai quarti della Nations League col vantaggio di potere passare il turno anche con un pareggio, l’esclusione dagli undici titolari di Sebastiano Esposito, in tre delle ultime quattro gare (l’eccezione con la Turchia a Bologna) il prescelto per il ruolo di esterno d’attacco che si accentra e diventa trequartista. Stavolta l’attaccante del Sassuolo va addirittura in tribuna. Però Roberto Mancini ribadisce che non esiste un caso e che non si tratta di un castigo per il rigore battuto malissimo a San Siro da Sebastiano al posto del fratello Pio, tiratore designato: “È una scelta tecnica – spiega il ct azzurro a Rai Radio 1 – Da settembre Sebastiano è sceso in campo in quattro partite su cinque, anche abbastanza bene. Per noi è importante provare anche altri giocatori, se no non lo facciamo mai. Il rigore non c’entra assolutamente nulla, i rigori li sbaglia chi li tira. Se uno non li tira, fa fatica a sbagliarli”.

Fuori la punta neroverde, si apre a destra un ballottaggio che il ct rivela di non avere ancora risolto tra il potenziale esordiente Liberali e Vergara. L’appuntamento richiede anche esperienza, dato il contesto, però Mancini non si è mai tirato indietro, quando c’è stato da lanciare un giovane: sperano pure Cisse e Koleosho: “È una partita importante, bella da giocare, soprattutto fuori casa. Vista la situazione, possiamo qualificarci. All’inizio era quasi impossibile, ci proviamo”. Il luogo, lo stadio Re Baldovino ex Heysel, porta alla memoria la tragedia della finale di Coppa Campioni 1985 tra Juventus e Liverpool. E il commissario tecnico, davanti alle telecamere di Raisport, non nega di essersi commosso durante la cerimonia di commemorazione delle 39 vittime: “Da bambino ero della Juve. Ricordo bene quella serata, una follia che non deve ripetersi mai più”. Il ct torna poi sui temi tecnici. La coppia difensiva centrale Scalvini-Bastoni, che vorrebbe ripercorrere le orme del duo Bonucci-Chiellini dell’Europeo vinto nel 2021, giocherà insieme per la quarta volta, permettendo la maturazione dei giovanissimi Palma e Leoni: “Siamo messi abbastanza bene, ci sono giovani bravi, che stanno migliorando. Scalvini e Bastoni sono esperti: meno tocchiamo la difesa meglio è”.

Quando era stato nominato lo scorso luglio, Mancini veniva etichettato come un beneficiato dei cosiddetti circolini romani, lui scelto da Giovanni Malagò, allora presidente federale di fresca nomina e adesso commissario straordinario in attesa dell’esito del duello elettorale per la presidenza con Adriano Galliani. Oggi, avvolto da unanime consenso per i risultati, il ct spiega di non provare sentimenti di rivalsa: “Dobbiamo pensare al nostro lavoro: lo facciamo perché è la nostra passione. Il resto lascia il tempo che trova”. Affiora una questione extracampo, di stretta attualità: riguarda la salute mentale dei giovani e dei calciatori e la loro fragilità nei momenti difficili, attestata dalle recenti dichiarazioni al podcast The Chamber del difensore spagnolo del Milan Mario Gila, che ha rivelato di essersi fatto aiutare da uno psicologo. Per Mancini la questione va oltre il calcio e non deve essere un tabù: “Sicuramente oggi è un po’ diverso rispetto a prima, ma io penso che un aiuto a volte possa essere utile per tutti, non solo per i giovani calciatori”.

– foto IPA Agency –

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