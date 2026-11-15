Buona la prima per Zverev alle Atp Finals, Jodar battuto in due set

TORINO (ITALPRESS) – Buona la prima per Alexander Zverev alle Atp Finals. Sul cemento dell’Inalpi Arena di Torino, il tedesco, numero uno del ranking Atp, supera rapidamente lo spagnolo Rafael Jodar, decimo della classifica e ottava forza del torneo, imponendosi in due set con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e 27 minuti di gioco. I due giocatori torneranno in campo martedì per il secondo turno del round robin. Zverev se la vedrà con il vincente della sfida tra Ben Shelton e Arthur Fils, con Jodar che sarà invece impegnato con lo sconfitto.

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