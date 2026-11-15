Cancro al seno, Aiom: “Pazienti ancora poco informati su oncologia precisione”

(Adnkronos) – Le donne con tumore della mammella e i loro caregiver conoscono ancora poco l’oncologia di precisione, un approccio che permette di individuare le caratteristiche molecolari del tumore e scegliere trattamenti più mirati. Solo il 32% degli intervistati sa che la biopsia liquida è un esame del sangue che consente di individuare la presenza di cellule o molecole tumorali in circolo. Il 43% non conosce le terapie mirate contro il cancro e appena il 24% sa cosa sono i Molecular tumor board, i gruppi multidisciplinari di specialisti che valutano i casi e contribuiscono a individuare le terapie più appropriate. Per il 95%, invece, il funzionamento della tecnologia Next-generation sequencing (Ngs), utilizzata per analizzare il materiale genetico del tumore, è ancora poco conosciuto.

Nonostante queste lacune, otto persone su dieci ritengono necessario e importante un maggiore dialogo con i medici per scegliere i trattamenti più adatti. I dati sono emersi da una survey promossa nei mesi scorsi da Fondazione Aiom e condotta, con la collaborazione delle associazioni di pazienti, su 752 persone tra pazienti e caregiver. I risultati sono stati presentati oggi, nell’ultima giornata del XXVIII congresso nazionale dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom). L’indagine rientra nella campagna “Tumore del seno e medicina di precisione”, che prevede webinar, un opuscolo informativo e attività sui social media. L’iniziativa, resa possibile grazie a una sponsorizzazione non condizionante di Menarini Stemline, punta ad approfondire questi temi e ad aumentare la consapevolezza sull’importanza dell’oncologia di precisione per migliorare i percorsi di cura.

“L’oncologia di precisione rappresenta oggi uno dei passi avanti più significativi nel trattamento di molte neoplasie – sottolinea Francesco Perrone, presidente di Fondazione Aiom -. Attraverso test diagnostici-molecolari, sempre più accurati, è possibile caratterizzare in modo approfondito la malattia, individuare specifiche alterazioni biologiche e selezionare i trattamenti più appropriati. Tutto questo diventa ancora più rilevante quando dobbiamo affrontare neoplasie ad alta incidenza come il carcinoma mammario. Con i suoi oltre 53mila nuovi casi l’anno solo nel nostro Paese, è una delle forme di cancro più frequenti con numeri destinati a crescere. I risultati positivi, indotti dall’innovazione e dalla continua ricerca scientifica, però non sempre sono realmente conosciuti. E’ quanto emerge dall’indagine che mostra una scarsa conoscenza sui test innovativi introdotti negli ultimi anni nella pratica clinica. C’è sicuramente spazio per migliorare l’informazione per i pazienti”. Sempre secondo il sondaggio, al 29% delle pazienti è stato prescritto un esame molecolare ma quasi la metà ha incontrato difficoltà nel farlo. In particolare, il 24% ha dovuto recarsi in un’altra struttura sanitaria mentre il 23% lamenta tempi d’attesa troppo lunghi.

“I sistemi diagnostici hanno registrato negli ultimi 15 anni un’evoluzione notevole, andata di pari passo con quella registrata nei farmaci – prosegue Massimo Di Maio, presidente Aiom -. Per esempio il test di sequenziamento genico di nuova generazione Ngs ci consente di identificare le mutazioni genetiche specifiche che guidano la crescita di un tumore. È tra gli esami il più completo e preciso finora disponibile ed è in grado di analizzare un grande numero di mutazioni geniche. Alcuni pannelli comprendono decine di geni, altri addirittura centinaia. Questo tipo di analisi non deve essere necessariamente eseguita nello stesso centro che segue clinicamente la paziente e i campioni da analizzare possono anche viaggiare da un centro all’altro. Gli esami necessari, per poter decidere la miglior strategia terapeutica nella pratica clinica, devono comunque essere garantiti tempestivamente alle pazienti”.

“La biopsia liquida rappresenta uno degli strumenti più innovativi dell’oncologia di precisione, perché consente di identificare, attraverso un semplice prelievo di sangue, alterazioni molecolari che possono orientare le scelte terapeutiche, rendendo i trattamenti sempre più personalizzati – afferma Rossana Berardi, presidente eletto Aiom -. Nel carcinoma mammario avanzato, ad esempio, le mutazioni del gene Esr1 possono essere riscontrate fino al 40% dei casi Hr+/Her2- precedentemente trattati con terapia endocrina e rappresentano un importante meccanismo di resistenza ai trattamenti ormonali. La loro identificazione tempestiva permette oggi di selezionare pazienti che possono beneficiare di nuove terapie mirate, ampliando le opportunità di cura. Il valore aggiunto della biopsia liquida risiede anche nella sua minima invasività e nella possibilità di monitorare l’evoluzione molecolare della malattia nel tempo, adattando le strategie terapeutiche alle caratteristiche del tumore e alle esigenze della singola paziente”.

“La gestione del tumore mammario è bene che sia quanto più è possibile multidisciplinare come sostiene giustamente l’86% degli intervistati – aggiunge Perrone -. Il ‘lavoro di squadra’ è quello che garantisce la qualità delle Breast unit alle quali sempre più è opportuno affiancare anche la consulenza dei Molecular tumor board. A queste strutture deve essere affidato il compito di stabilire le strategie di analisi molecolari e successivamente di interpretare i risultati ottenuti”. “I Molecular tumor board rappresentano un elemento fondamentale per lo sviluppo dell’oncologia di precisione, ma la vera sfida è garantire che queste opportunità siano accessibili a tutti i pazienti, indipendentemente dalla Regione o dal centro in cui vengono curati – conclude Berardi -. È proprio questa una delle priorità del Centro di coordinamento nazionale unico dei Molecular tumor board, istituito dal ministero della Salute, di cui ho l’onore di far parte: promuovere percorsi omogenei, appropriatezza diagnostica e terapeutica e pari opportunità di accesso all’innovazione su tutto il territorio nazionale. Accanto al progresso scientifico e organizzativo, è però indispensabile rafforzare anche la comunicazione con i pazienti. L’innovazione deve essere non soltanto disponibile, ma anche comprensibile e condivisa, attraverso un dialogo chiaro, trasparente e continuo tra specialisti e persone coinvolte nel percorso di cura. Perché la medicina di precisione possa diventare davvero un diritto di tutti e non un’opportunità riservata a pochi”.