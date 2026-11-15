Caos nei cieli Usa, sabato cancellati quasi 6.500 voli: oggi già altri 760

(Adnkronos) – Secondo FlightAware, il servizio di monitoraggio dei dati di volo, sabato 14 novembre sono stati cancellati quasi 6.500 voli (per la precisione 6.467) in arrivo o in partenza dagli Stati Uniti, mentre per domenica oggi domenica 15 ne sono già stati annullati almeno 760.

Ieri i ritardi hanno riguardato 7.700 aerei negli Usa, mentre oggi sono già almeno altri 200che hanno già subito ritardi si legge sulla Cnn. Delta Air ha cancellato sabato il 26% dei suoi voli, American Airlines il 42% e United Airlines il 26%.

Mentre ieri le compagnie aeree hanno cercato di smaltire l’arretrato causato dal raro blocco dei voli a livello nazionale di venerdì, l’amministratore della Faa Bryan Bedford ha dichiarato di aspettarsi che i vettori tornino a operare a pieno regime entro la fine del fine settimana.

Nel frattempo, i leader democratici della Camera stanno mettendo in discussione la richiesta dell’amministrazione di ulteriori finanziamenti per il controllo del traffico aereo, e la governatrice di New York Kathy Hochul ha chiesto le dimissioni del segretario ai Trasporti Sean Duffy o la sua destituzione.

Secondo il segretario ai Trasporti Duffy, le interruzioni di comunicazione che hanno costretto al blocco dei voli a terra derivano probabilmente dai lavori di aggiornamento di un sistema obsoleto, anche se ha precisato che non è ancora chiaro se il collasso sia stato causato da un errore dell’appaltatore o da un malfunzionamento delle apparecchiature.

Mentre l’amministrazione Trump non ha ancora fornito una spiegazione precisa, Duffy ha criticato pubblicamente l’appaltatore coinvolto nei lavori di aggiornamento, suggerendo che L3Harris possa aver commesso degli errori. L’appaltatore della difesa afferma di stare collaborando con l’indagine della Faa.

Le autorità aeronautiche statunitensi stanno conducendo accertamenti tecnici su un router difettoso, fornito dall’appaltatore governativo L3Harris, quale possibile causa scatenante del collasso sistemico che ha paralizzato le comunicazioni della Faa. Tale disservizio, protrattosi per circa cinque ore, ha generato una reazione a catena culminata in oltre 20.000 ritardi e cancellazioni di voli a partire da venerdì. L’evento critico ha riacceso il dibattito sull’obsolescenza dell’architettura di rete della Faa, già soggetta a reiterati malfunzionamenti.