Conte: “No alla patrimoniale ma confrontiamoci”. Fratoianni e Bonelli: “E’ decisiva”

(Adnkronos) –

Giuseppe Conte dice no alla patrimoniale, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli vanno ‘in pressing’. Il dibattito nel campo largo prosegue alla festa dei 40 anni dei Verdi a Roma. “Quando io dico no alla patrimoniale non intendo dire no a una tassazione, a un prelievo sui super ricchi, l’ho chiarito più volte, intendo dire tassiamo la situazione finanziaria, ma ci confronteremo sui tavoli perché io credo che il modo migliore oggi per assicurare crescita ed equità sia quello di tassare le grandi ricchezze finanziarie”, dice Conte. “Abbiamo due proposte e confrontiamoci anche con la vostra, siamo comunque tutti convinti che dobbiamo generare risorse per consentire interventi seri per il recupero del potere d’acquisto, i salari reali che sono crollati per le fasce più deboli della popolazione, sennò non saremo progressisti. O andremo a offrire al Paese una lotta seria contro diseguaglianze ed equità o non saremo progressisti”, aggiunge il leader del M5S.

“Dico anche a chi tra noi ha qualche dubbio, in particolare al nostro compagno e amico Giuseppe Conte, che è un altro perno decisivo della nostra coalizione” perché “senza Avs non si fa l’alternativa, senza il Movimento 5 stelle nemmeno: la tassa sulle grandissime ricchezze, il contributo di solidarietà, il nome sceglietelo voi, è una necessità e noi lavoreremo perché sia parte del programma”, le parole di Nicola Fratoianni, leader di Alleanza Verdi Sinistra.

“Accolgo positivamente le parole di Conte sulla patrimoniale. Se a qualcuno dà fastidio il nome ‘patrimoniale’ cambiamolo, tanto la sostanza non cambia. Il reddito di cittadinanza credo sia un atto di giustizia sociale, dobbiamo però ragionare dove prendiamo le risorse”, dice Angelo Bonelli. “Anche perché non possiamo chiedere i soldi sempre ai soliti, sanità, scuole, ricerca. Quindi penso che tassare i grandi patrimoni sia una proposta equilibrata. Vogliamo confrontarci e accolgo positivamente che Conte oggi abbia ritenuto opportuno dirlo, ma vogliamo dire con forza che per Avs questo è un tema fondamentale”, aggiunge.

﻿