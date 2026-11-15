Fs, Inchingolo: 25 miliardi dal Pnrr per ferrovie, raggiunti i target Ue

Milano, 15 nov. (askanews) – Circa 25 miliardi di euro di investimenti assegnati al gruppo Ferrovie dello Stato nell’ambito del Pnrr, con tutti gli obiettivi richiesti dalla Commissione europea raggiunti, mentre proseguono i lavori sulle principali direttrici ferroviarie italiane. Il gruppo punta inoltre sul rinnovo della flotta, con investimenti per 9 miliardi, e sull’intelligenza artificiale per migliorare manutenzione e affidabilità della rete. È il quadro illustrato da Giuseppe Inchingolo, vicedirettore generale Corporate di Fs, intervenuto all’evento “L’Italia di Domani”, organizzato dal quotidiano Domani a Roma.

“Il fatto di esserci riusciti dimostra che il Gruppo Ferrovie dello Stato ha al proprio interno professionalità in grado di vincere anche sfide complesse”, ha sottolineato Inchingolo, riferendosi al raggiungimento degli obiettivi del Pnrr e alla complessità del programma di investimenti.

Tra le opere strategiche figurano il Terzo Valico dei Giovi, destinato a rafforzare i collegamenti tra Genova, Milano e Torino, e la nuova linea Brescia-Verona, per la quale sono in corso le attività di prova. Proseguono inoltre i lavori sulla Napoli-Bari e gli interventi sull’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria e sulla Palermo-Catania-Messina, con l’attivazione progressiva delle tratte completate.

L’accelerazione degli investimenti deve confrontarsi con la necessità di garantire il servizio su una rete attraversata quotidianamente da circa 10mila treni, utilizzati da due milioni di passeggeri. Sono inoltre circa 1.300 i cantieri attivi contemporaneamente, tra nuove infrastrutture e manutenzione, con ripercussioni sulla gestione della circolazione.

Sul fronte della puntualità, Inchingolo ha evidenziato i primi risultati degli investimenti nella manutenzione e nell’efficientamento della rete. Nell’estate 2026 l’Alta Velocità ha registrato un miglioramento di otto punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2024.

Il rinnovo della flotta prevede 1.081 nuovi treni regionali, per un investimento di 7 miliardi di euro, e l’acquisto di 74 Frecciarossa di nuova generazione, per circa 2 miliardi. I nuovi convogli sono progettati per migliorare affidabilità e prestazioni anche in condizioni climatiche estreme.

Un ruolo crescente è affidato all’intelligenza artificiale, utilizzata per il controllo della rete e la manutenzione predittiva. “Per noi l’intelligenza artificiale è fondamentale. La utilizziamo anche per il monitoraggio e il controllo della rete, anche se rimane prioritaria l’attività dei 16 centri di controllo di Rfi sparsi sul territorio, perché la verifica umana è sempre una garanzia”, ha spiegato Inchingolo.

“La stiamo utilizzando molto anche per la manutenzione predittiva: stiamo dotando i treni in esercizio di sistemi di diagnostica in modo che ogni treno che passa sulla rete possa verificare se ci sono variazioni tra un primo e un secondo passaggio”, ha aggiunto.

Il programma comprende infine la sperimentazione di droni supportati dall’intelligenza artificiale per individuare possibili anomalie e rafforzare la sorveglianza delle infrastrutture ferroviarie.