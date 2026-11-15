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Il messaggio di Sinner per le Atp Finals: “Divertitevi, torneo speciale”

| 15 Novembre 2026 15:12 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 15 nov. (askanews) – “Arrivare al numero 1 era il mio obiettivo principale. Amo la competizione, amo giocare di fronte alle persone, soprattutto qui. Divertitevi perché è un torneo molto speciale. Abbiamo Flavio, abbiamo Andrea e Simone. Auguro a tutti voi un’edizione molto speciale. Io vi seguo da casa. Viva il tennis”. Così Jannik Sinner sul campo centrale delle Atp Finals per un momento di celebrazione dei numeri 1 del tennis.
Insieme a lui molte leggende mondiali di questo sport, come Nastase, Wilander, Edberg, Becker, Muster, Safin e Ferrero, che in questa edizione delle Finals sarà a bordo campo nel team di Ben Shelton di cui è diventato allenatore.

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