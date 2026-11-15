Napoli, blatte in un ristorante e mezza tonnellata di alimenti sequestrati

NAPOLI (ITALPRESS) – Area est nella lente dei controlli dei Carabinieri della Compagnia di Poggioreale a Napoli. 4 le persone denunciate per furto di energia elettrica. Nei guai anche un parcheggiatore abusivo, già sanzionato per lo stesso motivo e un 34enne per guida senza patente. Risponderà di fuga pericolosa un 15enne, sfuggito ad un controllo in sella ad una moto. Fermato, ha ammesso di non avere la patente. Sequestrate le due ruote. Non è mancata la droga. Nel rione “Connolo”, i militari hanno sequestrato 186 dosi di marijuana pronte per essere smerciata.

Controlli anche in due esercizi commerciali. In una trattoria in via Gianturco, sanzionato il titolare per carenze HACCP e sequestrati 50 chili di alimenti. Sequestro sicuramente più ingente quello eseguito in un ristorante in via Galileo Ferraris. Sono 530 i chili di alimenti sigillati per mancanza di tracciabilità e carenze igienico sanitarie gravi. Nei magazzini dove era stipato il cibo diverse blatte. 17 le contravvenzioni elevate ad automobilisti e motociclisti, 6 i veicoli sequestrati. 6 anche le persone segnalate per uso di stupefacenti.

– foto Carabinieri Napoli –

(ITALPRESS).