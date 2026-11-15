Nvidia, Huang valuta il ritorno. Bessent chiede Ceo esterno (FT)

Milano, 15 nov. (askanews) – Jensen Huang sta valutando un ritorno alla guida di Nvidia, a pochi giorni dalle dimissioni rassegnate giovedì. Lo scrive il Financial Times, citando diverse fonti a conoscenza del dossier, secondo cui l’ex Ceo ne ha discusso con persone a lui vicine mentre è ancora in corso l’indagine indipendente avviata dal board sulla condotta che ha portato alla sua uscita.

Secondo il quotidiano, Huang ha lasciato dopo le notizie su relazioni extraconiugali con una dirigente della singaporiana Megaspeed, sospettata di essere legata all’intelligence cinese, e con una collaboratrice del gruppo. Alleati dell’ex ceo nella Silicon Valley, riferisce il Ft, stanno organizzando una “war room” di manager per fare pressione sul consiglio e cercare sponde alla Casa Bianca. Una lettera aperta per il reintegro è stata sostenuta, tra gli altri, da Elon Musk e dal numero uno di Epic Games Tim Sweeney. Anche gli azionisti Altimeter Capital e Atreides Management hanno chiesto al board di non escludere alcuna opzione.

Sul fronte opposto il segretario al Tesoro Usa, Scott Bessent, che secondo quanto riporta il Ft ha chiesto che il nuovo Ceo arrivi dall’esterno e ha sollecitato entro dieci giorni risposte dal board sul rispetto delle restrizioni all’export di chip verso la Cina. Il quotidiano ricorda che il consiglio ha sondato il ceo di Arm, Rene Haas, mentre la guida ad interim è affidata a Colette Kress, fino a giovedì direttore finanziario. Nvidia e un portavoce di Huang non hanno commentato. Martedì il gruppo pubblicherà i conti trimestrali. Sulla scia del caso, sempre secondo il Ft, il Congresso Usa punta ad approvare una stretta sulle regole per l’export di chip per l’intelligenza artificiale.

Il caso si inserisce in una fase di forte tensione sul comparto dell’intelligenza artificiale. Un’analisi del Ft calcola che i gruppi manifatturieri, le utility e le società minerarie più esposti alla costruzione di data center hanno perso da giugno 4.200 miliardi di dollari di capitalizzazione, quasi la metà dei 9.400 miliardi guadagnati nei dodici mesi precedenti. Caterpillar ha ceduto il 44% dai massimi del 30 giugno, pari a 214 miliardi di capitalizzazione; cali intorno al 50% per Oklo, Comfort Systems e Corning.