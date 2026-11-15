Padel, Fip Silver Como: l’azzurra Sussarello trionfa “in casa”

Roma, 15 nov. (askanews) – Dall’emozione mondiale a quella di casa, dal bronzo conquistato alla Fip World Cup in Qatar a un titolo che le consacra ancora di più nella storia del padel italiano. Giulia Sussarello ed Emily Stellato – si legge in una nota – conquistano il Fip Silver di Como, una delle ultime tappe della stagione 2026 della Federazione Internazionale Padel, e lo fanno nel modo più bello per la giocatrice comasca: davanti al pubblico di casa, sul campo del Padel Resort dove aveva già festeggiato il successo due anni fa. Per la ‘Queen’ Sussarello è una gioia doppia, condivisa con la compagna di tante sfide in azzurro e sui circuiti internazionali.

Il percorso verso il titolo è passato anche dal derby azzurro in semifinale contro Clarissa Aima e Caterina Baldi, le compagne con cui avevano condiviso il bronzo mondiale in Qatar, superate 7-6 6-1. In finale, Stellato e Sussarello hanno dovuto affrontare una battaglia di tre set e quasi tre ore per avere la meglio (6-3 6-7 6-3) sulla spagnola Carmen Castillon e Lorena Vano. In campo ha prevalso la forza mentale della coppia italiana, capace di superare anche i momenti più complicati di una finale combattuta punto su punto. Stellato e Sussarello hanno avuto più di un’occasione per chiudere in due set: nel secondo sono andate a servire per il match sul 5-4 e sul 6-5 e hanno avuto anche due match point nel tie-break, vinto 10-8 da Castillon e Vano. Nel terzo set le azzurre sono scivolate sotto 2-0 e poi 3-1, ma hanno trovato la reazione decisiva infilando cinque game consecutivi. Al termine, l’abbraccio liberatorio tra le due e la standing ovation del pubblico

Per Sussarello è il dodicesimo titolo nel Cupra Fip Tour, il circuito internazionale della Federazione Internazionale Padel: un primato tra le giocatrici italiane. Per Stellato si tratta invece dell’undicesimo trofeo, il quinto conquistato nel 2026 proprio in coppia con Giulia. “Dopo quel tie-break durissimo nel secondo set non è stata tanto una questione di trovare le energie, quanto di guardarci negli occhi – racconta Emily Stellato – Sappiamo di esserci l’una per l’altra in campo, come due sorelle, e non molliamo mai. Questa è la nostra forza, soprattutto mentale. Volevamo vincere e non avremmo mai mollato”. Anche Giulia Sussarello sottolinea la capacità della coppia di reagire dopo il tie-break perso: “All’inizio del terzo set c’è stato un momento di sconforto, ci siamo un po’ deconcentrate e demoralizzate.Non era facile ricominciare. A un certo punto, però, ci siamo guardate e ci siamo dette: ‘Il momento di andare verso il basso è finito, adesso torniamo a salire’. La nostra forza è sapere che, quando arriva quel momento difficile, entrambe siamo in grado di reagire”.