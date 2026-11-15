Procopio (Ficog): “Dal 2027 ogni anno fondi per la ricerca indipendente su una specifica patologia”

(Adnkronos) – “Gli enti no-profit che in Italia offrono il più grande supporto sono l’Airc, Associazione italiana per la ricerca sul cancro, che fa tantissimo per molti tipi di studi ed è garanzia di estremo rigore metodologico nella selezione dei programmi, e la Fondazione Umberto Veronesi, in grado di favorire la ricerca clinica in settori specifici. La Ficog, (Federazione italiana gruppi cooperativi di oncologia), che non ha autonomia di budget, grazie a un accordo con Fondazione Veronesi riesce oggi a destinare fondi a una specifica patologia: il 2026 è stato l’anno del pancreas, e dal 2027 a seguire ogni anno avremo un distretto d’organo sarà beneficiario di un programma di ricerca accademico, non sponsorizzato e in linea con i bisogni dei pazienti”. Lo ha dichiarato Giuseppe Procopio, presidente di Ficog, intervenendo al XXVIII Congresso nazionale dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), che si è svolto a Roma dal 13 al 15 novembre e ha riunito oltre 3.000 specialisti per confrontarsi sulle principali sfide dell’oncologia e sui futuri sviluppi nella lotta contro i tumori.