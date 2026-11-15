Ronaldinho torna in campo per 45 minuti col Ravenna: “Ultima volta? Chissà…”

RAVENNA (ITALPRESS) – A 46 anni, Ronaldinho torna a indossare gli scarpini e lo fa in Serie C, con la maglia numero 10 del Ravenna. Il brasiliano è sceso in campo nel derby contro il Forlì, disputando i primi 45 minuti, più uno di recupero, davanti a uno stadio Comunale Bruno Benelli gremito per l’occasione. Sugli spalti anche diversi ospiti illustri: Flavio Briatore, Ariedo Braida, il fratello e agente di Ronaldinho, Roberto de Assis, gli ex compagni di nazionale Dida e Serginho e anche Fabio Fognini. In campo, l’ex fuoriclasse brasiliano ha lasciato intravedere qualche lampo della sua classe. Tre calci d’angolo battuti, alcuni cambi di gioco e diverse imbucate per i compagni. Proprio da una sua iniziativa è nata l’azione del gol del Ravenna al 36′: Ronaldinho ha protetto un pallone arrivato dalla sinistra, servendo Lonardi, che ha poi apparecchiato per Donati. Quest’ultimo ha scaricato un destro potente per battere il portiere. Pre-assist, quindi, per Dinho. Prima, su uno dei corner calciati dal numero 10, Donati era andato vicino alla rete, trovando però la risposta del portiere Martelli. Inizialmente sembrava destinato a lasciare il campo al posto di Maggio, ma il cambio non si è concretizzato e Ronaldinho è rimasto sul terreno di gioco anche oltre il previsto.

Una presenza che ha trasformato il derby in un appuntamento speciale, dentro e fuori dal campo. Concluso il primo tempo, Ronaldinho è andato a salutare la curva del Ravenna, inchinandosi davanti ai tifosi e mimando un cuore con le mani. A inizio ripresa l’ingresso di Maggio. “Sono stati 45 minuti troppo veloci, il calcio per me è sempre stato così”, ha detto a Sky Sport. “Se è l’ultima volta? Ancora non lo so, non escludo il ritorno, dipende dal presidente. Se mi chiama torno. Giocare mi rende felice, vivere i momenti negli spogliatoi e tutto questo è bellissimo – ha concluso Ronaldinho -. Il calcio è la cosa più bella che ho avuto nella vita”.

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