Ucraina, media: “YouTube blocca 16 canali russi, stop anche per ‘Masha e Orso'”

(Adnkronos) –

YouTube ha bloccato 16 canali russi in Ucraina, anche le versioni in lingua straniera di ‘Masha e Orso’, popolare cartone animato russo. Lo scrive The Kyiv Independent, precisando che il Centro ucraino per la lotta alla disinformazione ha annunciato le restrizioni due giorni fa, affermando che i canali fanno riferimento a propagandisti russi, blogger filo guerra e personaggi dello spettacolo che sostengono l’invasione russa su vasta scala dell’Ucraina avviata più di quattro anni fa.

Tra i canali finiti nel mirino, si legge, quelli dell’inviato di guerra russo Alexander Sladkov e del blogger filo guerra Sergei Kolyasnikov, noto anche come Zergulio. Le restrizioni, prosegue il giornale, hanno colpito anche le artiste russe Nadezhda Babkina, Yulia Savicheva, Victoria Daineko, Masha Weber e il gruppo Uma2rman, i canali ‘Russian Svo Compilations’ e ‘Sevastopol Correspondent’. Oggetto di restrizioni, secondo le decisioni del Centro, anche diversi canali in lingua straniera legati alla serie ‘Masha e Orso’.

Ad agosto l’Ucraina aveva sanzionato produttori e distributori di ‘Masha e Orso’, cartone animato accusato di essere uno strumento di “propaganda” del Cremlino. Le sanzioni, introdotte con un decreto firmato dal presidente Volodymyr Zelensky, colpivano – ricorda The Kyiv Independent – cinque cittadini russi e quattro organizzazioni coinvolte nella produzione e distribuzione del cartone animato, tra cui lo studio russo Animaccord.