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A Chivu la Panchina d’Oro 2025-2026, sul podio anche Fabregas e Gasperini

| 16 Novembre 2026 15:34 | 0 commenti

A Chivu la Panchina d’Oro 2025-2026, sul podio anche Fabregas e Gasperini

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FIRENZE (ITALPRESS) – Cristian Chivu ha vinto la panchina d’Oro 2025-2026 dopo la vittoria dello scudetto alla guida dell’Inter. Il tecnico nerazzurro è stato premiato oggi al Centro tecnico Federale di Coverciano, su 43 voti validi ha ricevuto 16 preferenze. Secondo posto per Cesc Fabregas (Como, con 12 voti), terzo Gian Piero Gasperini della Roma, con 9 voti.

“È sempre speciale ricevere questo trofeo, ringrazio allenatori, società, il mio staff e i miei giocatori che trasformano nostre idee in risultati. Ringrazio anche la mia famiglia sempre vicina alle mie vittorie, ma soprattutto alle mie sconfitte”, ha detto Chivu.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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