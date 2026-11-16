Accordo triennale tra Lilt e italiadecide sulla prevenzione oncologica

ROMA (ITALPRESS) – La Lega Italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) e italiadecide – associazione per la qualità delle politiche pubbliche – hanno sottoscritto un accordo di collaborazione istituzionale di durata triennale. L’intesa è stata firmata dal presidente della Lilt, Francesco Schittulli, dalla presidente di italiadecide, Anna Finocchiaro, e dal direttore esecutivo dell’Associazione, Oriano Giovanelli. Obiettivo dell’accordo è portare la diffusione della cultura della prevenzione oncologica al centro del confronto sulle politiche pubbliche. Le due realtà svilupperanno congiuntamente analisi, studi e proposte su prevenzione, corretti stili di vita, programmazione sanitaria, governance pubblica e qualità della regolazione; promuoveranno convegni, seminari ed eventi di informazione; realizzeranno percorsi formativi rivolti a operatori, professionisti, amministratori pubblici, studenti e giovani laureati.

“La prevenzione è la prima e più efficace arma per vincere il cancro, ma per riconoscersi patrimonio di tutti deve trovare spazio nelle scelte di chi governa e amministra. Con italiadecide mettiamo in rete l’esperienza più che centenaria della Lilt e la competenza di un’Associazione autorevole nell’analisi delle politiche pubbliche, per offrire alle istituzioni strumenti concreti a tutela della salute dei cittadini”, ha dichiarato Schittulli. “italiadecide ha tra i propri fini la collaborazione istituzionale per la qualità delle politiche pubbliche e tra i propri filoni di riflessione il sistema sanitario e la ‘città sana’”, ha dichiarato Finocchiaro. Le singole iniziative saranno definite attraverso successivi accordi attuativi e potranno prevedere tavoli tecnici e gruppi di lavoro dedicati.

– foto ufficio stampa Lilt –

(ITALPRESS).