Apec, a Shenzhen il trilaterale Trump-Xi-Putin dominerà il vertice

Roma, 16 nov. (askanews) – Commercio internazionale, intelligenza artificiale, sicurezza delle catene di approvvigionamento e transizione energetica sono i principali temi economici del vertice dell’Asia-Pacific Economic Cooperation (Apec), in programma mercoledì 18 e giovedì 19 novembre a Shenzhen, in Cina. Ma l’attenzione internazionale sarà concentrata soprattutto sul primo summit trilaterale tra il presidente degli Stati uniti Donald Trump, il presidente cinese Xi Jinping e quello russo Vladimir Putin, fissato per giovedì e confermato oggi anche da Pechino. Un incontro che dovrebbe portare al centro del confronto il controllo degli armamenti nucleari e la guerra in Iran, mentre resta sullo sfondo il conflitto in Ucraina.

La Cina ospita per la terza volta il forum, che riunisce 21 economie responsabili di circa il 60% del Pil mondiale e di metà degli scambi commerciali globali. Il tema scelto da Pechino è “Costruire una comunità dell’Asia-Pacifico per prosperare insieme”, con tre priorità dichiarate: apertura economica, innovazione e cooperazione. Xi presiederà i lavori e interverrà anche al vertice degli amministratori delegati, previsto per domani e mercoledì, al quale parteciperanno rappresentanti delle principali imprese della regione.

Il momento più atteso sarà il trilaterale del 19 novembre. La Casa Bianca ha annunciato che Trump intende affrontare la riduzione degli arsenali nucleari, dopo la scadenza, nel febbraio scorso, del trattato New Start tra Washington e Mosca. L’obiettivo statunitense è coinvolgere anche Pechino in un futuro negoziato sul controllo degli armamenti strategici, prospettiva alla quale la Cina si è finora opposta, sostenendo che Stati uniti e Russia, titolari di arsenali molto più consistenti, debbano procedere prima a proprie riduzioni. Washington ha già ridimensionato le aspettative, precisando che non prevede la conclusione di un accordo.

Sul tavolo del trilaterale ci sarà anche la guerra in Iran, mentre, secondo quanto dichiarato da un alto funzionario dell’amministrazione Usa, non è previsto un confronto specifico sull’Ucraina, poiché Pechino non partecipa al negoziato tra Washington e Mosca. Il Cremlino avrebbe invece manifestato interesse ad affrontare anche il conflitto ucraino. Non è previsto un bilaterale separato tra Trump e Putin. Al di là dei risultati concreti, l’incontro offrirà a Xi l’opportunità di presentare la Cina come protagonista della diplomazia mondiale e a Putin quella di tornare a confrontarsi direttamente con i leader delle altre due maggiori potenze nucleari.

Prima del trilaterale, Trump e Xi terranno giovedì un incontro bilaterale e un pranzo di lavoro, il loro terzo faccia a faccia dall’inizio dell’anno. Il principale obiettivo sarà preservare la tregua commerciale raggiunta nel 2025 e prorogata fino al 10 gennaio 2027. Restano da definire le riduzioni reciproche dei dazi concordate in linea di principio nel settembre scorso, mentre persistono divergenze sull’accesso delle imprese statunitensi alle terre rare cinesi, sulle restrizioni all’esportazione di tecnologie avanzate verso la Cina e sugli acquisti cinesi di prodotti agricoli statunitensi. Un primo confronto tra i responsabili commerciali dei due Paesi si è svolto venerdì, senza che siano stati annunciati nuovi accordi.

Un capitolo importante riguarderà l’intelligenza artificiale. Washington e Pechino intendono avviare un dialogo bilaterale sulla sicurezza dei sistemi più avanzati, dando seguito all’intesa raggiunta in settembre per istituire un canale diretto di comunicazione in caso di incidenti legati all’Ia. Il confronto si svolgerà però sullo sfondo della crescente competizione tecnologica e delle polemiche seguite alle dimissioni dell’amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, dopo le rivelazioni sui suoi rapporti personali con una donna sospettata dall’intelligence statunitense di legami con lo spionaggio cinese. Le accuse, respinte da Pechino, hanno alimentato a Washington nuove richieste di rafforzare i controlli sulle esportazioni di semiconduttori avanzati.

Sul piano multilaterale, la Cina punta all’approvazione di una dichiarazione finale di Shenzhen e di documenti specifici sull’integrazione commerciale, sulla connettività regionale e sull’economia digitale. Tra i progetti in discussione figurano il rafforzamento della futura area di libero scambio dell’Asia-Pacifico, un quadro di cooperazione per la digitalizzazione degli scambi nel periodo 2027-2030 e iniziative per rendere più sicuro e accessibile l’impiego dell’intelligenza artificiale. Restano centrali anche la sicurezza energetica, la sostenibilità ambientale e la resilienza delle catene produttive. La ricerca di un consenso sarà complicata dalle divergenze commerciali tra le principali economie del forum.

Un’altra questione delicata sarà Taiwan, che partecipa all’Apec con la denominazione di “Taipei cinese”. Il presidente taiwanese Lai Ching-te ha designato come proprio rappresentante il fondatore del gruppo informatico Acer, Stan Shih, chiedendo a Pechino garanzie per una partecipazione paritaria, dignitosa e sicura della delegazione. La Cina ha ribadito che la presenza taiwanese dovrà rispettare il principio di una sola Cina e le regole del forum. Il dossier potrebbe emergere anche nel colloquio tra Trump e Xi, con Pechino intenzionata a sollecitare Washington a contrastare l’indipendenza dell’isola e a limitare le forniture militari a Taipei.

Particolarmente osservata sarà inoltre la partecipazione della premier giapponese Sanae Takaichi, che arriverà a Shenzhen in una fase di forte deterioramento delle relazioni tra Tokyo e Pechino. La crisi diplomatica è stata innescata dalle dichiarazioni della premier del novembre 2025 sull’eventualità che un attacco cinese a Taiwan possa costituire una minaccia esistenziale per il Giappone, aprendo la strada a un intervento delle Forze di autodifesa. Non è previsto un incontro bilaterale con Xi, ma anche un eventuale breve scambio tra i due leader assumerebbe un significato politico.

Le tensioni nel Mar Cinese Meridionale costituiranno un ulteriore elemento di confronto, soprattutto nei rapporti tra Cina e Filippine. Il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr. parteciperà al vertice dopo aver ospitato a Manila gli incontri dell’Associazione delle nazioni del Sudest asiatico (Asean). Sullo sfondo rimarrà anche la questione nordcoreana: nonostante le ipotesi circolate nelle scorse settimane su un possibile nuovo incontro tra Trump e Kim Jong Un, la Casa Bianca ha escluso che un colloquio sia attualmente previsto durante il viaggio asiatico del presidente.