Ballando, Mariotto affonda d’Urso dopo lo scontro in diretta: “Barbara? Non sa stare al gioco”

(Adnkronos) – “‘Ballando’ è una corazzata. Quando si sale sopra si va incontro al mare calmo, ma anche a tempeste. Barbara D’Urso ha un solo problema. Vuol essere al centro dell’attenzione per eclissare Ornella Muti. Tutto quel dramma… solo per comparire”. Parola di Guillermo Mariotto, stilista e giudice di ‘Ballando con le stelle’, commentando con l’Adnkronos la querelle scoppiata nell’ultima puntata della trasmissione condotta da Milly Carlucci su Rai1 con Barbara D’Urso, che ha ‘denunciato’ Mariotto e quando accaduto in diretta sabato con un post pubblicato subito dopo la trasmissione, dove Mariotto spruzzando del profumo anche in direzione della collega ‘giudice’ aveva affermato di avvertire “puzza”. “Ho subito un’aggressione, mi sento ferita, delusa, questa volta non perdono. Non so cosa accadrà”, aveva scritto sui social la D’Urso sabato notte, alimentando i rumors su un suo possibile abbandono della trasmissione.

Pronta ancora una volta la risposta di Mariotto. “Barbara D’Urso non sa stare al gioco. Se dovesse lasciare ‘Ballando’? Sono scelte che si fanno – commenta oggi Mariotto con l’Adnkronos – Le ho già chiesto scusa in diretta, mi dispiace che se la sia presa. Non ho mai pensato di spruzzare il profumo, tra l’altro di Hermès, contro di lei, ma sul mio balconcino e verso di me. Purtroppo sono vicino alla porta, giungono cattivi odori. Ci sono animali, topi, cinghiali, gli studi della Rai sono in campagna. Il mio è un profumo di libertà. In tv giudico donne e uomini liberi. E poi si sta insieme per divertirci, lavorare, giudicare, per portare a casa un risultato”, conclude Mariotto.