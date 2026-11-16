Bambini e prodotti per la pulizia, i rischi in casa: un caso su quattro dopo il travaso in bottiglie o bicchieri

(Adnkronos) –

Più della metà dei casi hanno tra uno e tre anni, quasi sempre hanno bevuto un prodotto per la pulizia della casa, soprattutto candeggina, e in quasi un caso su quattro lo hanno scambiato per acqua o per una bibita, perché era stato travasato in una bottiglia o in un bicchiere di plastica. Sono i bambini che arrivano in ospedale dopo aver ingerito una sostanza caustica, secondo uno studio prospettico condotto in 11 centri italiani su 283 bambini e ragazzi da 0 a 18 anni, visitati tra gennaio 2020 e dicembre 2024 e pubblicato sul Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition.

Le ingestioni di prodotti travasati sono risultate associate alle lesioni più gravi dell’esofago. La ricerca offre anche un’indicazione utile ai medici: nei bambini che non sviluppano sintomi nelle prime 6–12 ore non sono state trovate lesioni gravi, e l’endoscopia si può quindi evitare, con l’eccezione dei più piccoli e dei bambini che non sono in grado di riferire i sintomi. Lo studio è stato promosso dalla Società italiana di gastroenterologia, epatologia e nutrizione pediatrica (Sigenp), presieduta da Antonella DiamantI, ed è stato coordinato da Paolo Quitadamo dell’azienda ospedaliera Santobono-Pausilipon.

Dei 283 bambini partecipanti, il 56% dei bambini aveva ingerito sostanze alcaline, il 30% sostanze acide e il resto prodotti come acqua ossigenata o sali di ammonio quaternario. Il 72% aveva sintomi all’ingresso e il 60% è stato ricoverato, con una degenza media di circa due giorni e mezzo. L’endoscopia, eseguita in 143 bambini, ha mostrato lesioni esofagee profonde in 14 casi; cinque di questi bambini hanno poi sviluppato un restringimento dell’esofago (stenosi), che ha necessitato di cicli di dilatazione endoscopica. “In circa un quarto dei casi, la sostanza ingerita era stata precedentemente travasata in bottigliette o bicchieri di plastica. Questa cattiva abitudine aumenta non solo il rischio di ingestione, ma è risultata anche associata allo sviluppo di lesioni esofagee più severe”, spiega Quitadamo. “Le quantità ingerite sono infatti mediamente maggiori, purtroppo, quando il bambino assume la sostanza caustica nella erronea convinzione che si tratti di acqua”.

Le lesioni più gravi sono state causate da soda caustica, idrossido di potassio, acido solforico, candeggine e ammoniaca concentrate, acetone e sali di ammonio quaternario, cioè da prodotti usati come disgorganti, detergenti per lavastoviglie, pavimenti e piscine o per la pedicure. Lo studio ha rilevato che è ancora frequente il tentativo dei genitori di “neutralizzare” la sostanza, facendo vomitare il bambino o facendogli assumere latte o cibo. “Sono manovre fortemente sconsigliate, perché possono peggiorare le lesioni dell’esofago facendo risalire la sostanza caustica, che lo attraversa così una seconda volta”, sottolinea Piergiorgio Gragnaniello, tra gli autori dello studio. “Ad oggi una delle armi più importanti che abbiamo è sicuramente la prevenzione – ha affermato Sara Renzo dell’ospedale Pediatrico Meyer Irccs di Firenze, come coordinatrice dell’area Endoscopia della Sigenp – la Sigenp con varie iniziative, scientifiche (come nel caso di questo articolo scientifico) e divulgative, come il flyer prodotto, diffonde il concetto della prevenzione e dei corretti comportamenti in caso di ingestione”.

l risultato clinico più rilevante riguarda i bambini che non sviluppano sintomi nelle 6–12 ore successive all’ingestione: nessuno dei 79 bambini asintomatici ha presentato lesioni gravi. Le lesioni severe si sono associate invece ad almeno un segno o sintomo, come vomito, vomito con sangue, salivazione eccessiva o lesioni alle labbra e alla bocca, mentre gli esami del sangue hanno consentito di rilevare ulteriori indicatori utili, come l’incremento dei globuli bianchi neutrofili e della proteina C reattiva. “I nostri dati confermano che l’endoscopia resta un esame fondamentale nei bambini con sintomi, mentre negli asintomatici senza lesioni della bocca si può evitare, risparmiando loro un esame invasivo”, spiega Quitadamo. “Questa raccomandazione è però meno forte per i bambini sotto i 18 mesi e per quelli con ritardo dello sviluppo o disturbi neuropsichiatrici, che non sono in grado di riferire i sintomi in modo affidabile. Si tratta di uno studio esplorativo e il risultato andrà confermato da ricerche successive”.

Lo studio rappresenta una delle più ampie casistiche italiane di bambini con ingestione di sostanze caustiche mai riportate. “Con questo lavoro abbiamo segnato un passo avanti importante nella gestione di questi incidenti da un punto di vista diagnostico – ha sottolineato Antonella Diamanti – ma il messaggio più importante che vogliamo diffondere è rivolto ai genitori: l’ingestione di sostanze caustiche è un problema sociale rilevante che necessita di strategie di prevenzione su larga scala”.

Ai genitori gli autori indicano alcune regole semplici: conservare i prodotti per la casa nel loro contenitore originale, con l’etichetta, che in caso di incidente fornisce ai sanitari informazioni utili; non travasare mai detersivi o sostanze tossiche in bottiglie o bicchieri che possano sembrare innocui; tenere i prodotti fuori dalla portata dei bambini, soprattutto tra uno e tre anni, quando l’istinto di portare tutto alla bocca è più forte;in caso di ingestione, non provocare il vomito e non somministrare latte o cibo, ma rivolgersi subito al più vicino pronto soccorso, portando con sé la confezione del prodotto. Allo studio hanno collaborato l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, l’azienda ospedaliera Universitaria di Padova, l’azienda ospedaliera G. Martino di Messina, l’azienda ospedaliera universitaria Meyer di Firenze, l’ospedale Sant’Anna di Como, l’ospedale Istituto Giannina Gaslini di Genova, l’ospedale Infantile Cesare Arrigo di Alessandria, l’ospedale Niguarda di Milano, la Fondazione Irccs Ca’ Granda ospedale Maggiore Policlinico di Milano e l’ospedale pediatrico San Gerardo di Monza.