Banca Generali, Mossa: 20 anni in Borsa, sguardo è a sfide futuro

Milano, 16 nov. (askanews) – Suono della campanella oggi, 20 anni il debutto del titolo, per Banca Generali. “Oggi guardiamo a quello che abbiamo costruito, ma il nostro sguardo è sempre rivolto in avanti, alle sfide del futuro, con i diversi progetti sul tavolo e lo stimolo che arriva dal rapporto con la tecnologia e l’AI generativa, per creare crescita sostenibile e ancora più soddisfazione per i nostri stakeholders”. Così l’Ad Gian Maria Mossa in occasione della cerimonia per i 20 dalla quotazione in Borsa, celebrata oggi a Palazzo Mezzanotte a Milano con ‘Ring the Bell’. Un percorso raccontato con i numeri.

Il 15 novembre 2006 la banca controllata dal Gruppo Generali debuttava sul listino a un prezzo di collocamento di 8 euro per azione, con un flottante di circa il 28%, una capitalizzazione inferiore a 900 milioni di euro e 20,7 miliardi di euro di masse. Oggi, a 20 anni di distanza, l’AuM della clientela ha raggiunto i 121,8 miliardi di euro, gli Asset Under Investments hanno superato gli 80 miliardi di euro (dati al 30 settembre 2026) e la capitalzzazione di mercato è aumentata di 8 volte, con un picco nell’agosto di quest’anno a oltre 8 miliardi di euro.

Nel complesso, dalla quotazione il titolo è salito del 655%, generando un Total Return (ritorno totale includendo i dividendi) lordo del 1.732%, a fronte del 100% circa registrato dal settore finanziario italiano (indice MSCI Italy Financials). Una performance che si traduce in un rendimento annuo medio del 15,65% per gli azionisti (in base ai dati al 13 novembre). (segue)